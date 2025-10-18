Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europa kuria „gynybinį kosminį skydą“ prieš Rusiją ir Kiniją

2025-10-18 19:45
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-18 19:45

Europos Sąjunga (ES) ir NATO, siekdamos atremti „autoritarinių valstybių“ grėsmes, bendradarbiauja kuriant „gynybinį kosminį skydą“, skirtą apsaugoti palydovus nuo galimų Rusijos ar Kinijos atakų, praneša „The Times“.

Palydovas kosmose (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) ir NATO, siekdamos atremti „autoritarinių valstybių" grėsmes, bendradarbiauja kuriant „gynybinį kosminį skydą", skirtą apsaugoti palydovus nuo galimų Rusijos ar Kinijos atakų, praneša „The Times".

0

Projektas, kuris bus pradėtas kitais metais, yra atsakas į Rusijos vykdomą Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir kitų karinių palydovų sekimą bei Kinijos kosminės karybos plėtrą, kuri, manoma, yra labiau pažengusi nei Vakarų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Sąjungos „gairių planas“, skirtas NATO sąjungininkams pasiruošti karui iki 2030 m., įvardija „militarizuotą Rusiją“ kaip „nuolatinę grėsmę Europos saugumui“ ir nustato keturis prioritetus: dronus, oro ir kosmoso gynybą bei Europos rytinio flango apsaugą.

„Siekiant užtikrinti taiką atgrasymo priemonėmis, Europos gynybos pozicija ir pajėgumai taip pat turi būti pasirengę ateities mūšiams, atsižvelgiant į kintantį karo pobūdį. Technologinės inovacijos ir iteracijos, kuriamos sparčiai ir dideliu mastu, lems stiprumą mūšio lauke“, – teigiama ketvirtadienį paskelbtame ES dokumente.

Didėjanti grėsmė kosmose

Šį mėnesį Jungtinės Karalystės kosmoso pajėgų vadas, generolas majoras Paulas Tedmanas, įspėjo, kad Rusijos pajėgos seka britų palydovus ir bando sutrikdyti karinę veiklą. Praėjusį mėnesį panašius įspėjimus pateikė ir Vokietija.

NATO ir Europos sąjungininkai kuria padėties nustatymo ir navigacijos technologijas, kad būtų galima vykdyti „tikslinius smūgius, pajėgų sekimą, paieškos ir gelbėjimo misijas“, taip pat ankstyvojo perspėjimo raketų sekimą ir palydovinį stebėjimą operatyviniams taikiniams nustatyti.

ES strateginiame dokumente įspėjama, kad „autoritarinės valstybės vis labiau siekia kištis į mūsų visuomenes ir ekonomiką“, o tradicinė Europos sąjungininkė JAV „perkelia dėmesį“ į Aziją.

Įtampa tarp ES ir NATO karinių planuotojų

Pastarosiomis savaitėmis kilo įtampa tarp ES ir NATO karinių planuotojų, kurie apkaltino Europos Komisiją kišimusi į aljanso karinį ir operatyvinį planavimą. Aljansas ir kai kurios nacionalinės sostinės yra susirūpinusios, kad ES kuria lygiagrečią gynybos struktūrą, kuri dubliuos ir apsunkins karo planavimą NATO viduje.

„Paskutinis dalykas, kurį norime matyti, yra tai, kad ES ideologiniais sumetimais išnaudoja saugumo riziką, siekdama įgyvendinti savo politinį projektą. Tai neprisidės prie europiečių saugumo“, – teigė diplomatas.

Trečiadienį po derybų su ES gynybos ministrais NATO generalinis vadas Markas Rutte sakė: „Esu patenkintas tuo, ką jie daro. Jie yra patenkinti tuo, ką darome mes. Tai veikia. Mes palaikome labai glaudžius ryšius.“

Trečiadienį Vokietija ir Prancūzija pasirašė susitarimą dėl palydovinės ankstyvojo perspėjimo sistemos „Odin’s Eye“, kuri turėtų pagerinti raketų paleidimo aptikimo galimybes.

„Iš kosmoso siekiame pastebėti priešiškas raketas vos tik jos yra paleidžiamos“, – sakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius.

