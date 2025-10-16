FSB direktorius Aleksandras Bortnikovas apie tai prakalbo susitikimo metu su Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) žvalgybų vadovais.
Dėl Europos valstybėse pastaruoju metu vykusių incidentų su dronais A. Bortnikovas apkaltino NATO žvalgybą, aiškindamas, esą „profesionalams nekyla abejonių“ dėl NATO žvalgybos atsakomybės. Tačiau Vakaruose beveik neabejojama, kad tai Rusijos dronai.
FSB teigė, kad operaciją „Voratinklis“ prižiūrėjo britų žvalgyba
Be to, jis taip pat teigė, kad operaciją „Voratinklis“, kurią birželio 1 d. prieš įvykstant Rusijos ir Ukrainos deryboms Stambule įvykdė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), „tiesiogiai prižiūrėjo“ britų žvalgyba.
„Kyiv Post“ primena, kad šiai rizikingai misijai naudoti dronai su dirbtiniu intelektu smogė giliai Rusijoje esantiems keturiems kariniams aerodromams. Vakarų žvalgybų duomenimis, operacijos metu buvo sunaikinta arba apgadinta daugiau nei 40 lėktuvų. Ukrainos pareigūnų vertinimu, buvo padaryta žalos už 2–7 mlrd. JAV dolerių. Dronai buvo paslėpti sunkvežimiuose su puspriekabėmis ir sudavė vieną skaudžiausių smūgių Rusijos karinėms oro pajėgoms nuo pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios.
Anot A. Bortnikovo, vėliau Londonas pakurstė žiniasklaidos pranešimus apie padarytą „didžiulę žalą“ ir, kad tai buvo vien Ukrainos operacija. A. Bortnikovas taip pat aiškino, kad JK ir jos „karo partija“ kursto baimę dėl „grėsmės iš Rytų“. FSB vadovo teigimu, britų žvalgyba planuoja panaudoti „kovinius narus“, kurie neva smogtų Rusijos kritinei infrastruktūrai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!