Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos netoli Pokrovsko naikina tūkstančius rusų karių

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Pokrovske tęsiasi kova su rusų diversinėmis grupuotėmis
Prie Pokrovsko fronto vyksta Ukrainos gynybinė operacija. Miesto prieigos tampa dar vienu dideliu Rusijos kariuomenės kapinynu. Priemiesčiuose ir netoliese esančiose gyvenvietėse likviduojami tūkstančiai priešo karių, o pačiame Pokrovske tęsiasi kova su rusų diversinėmis grupuotėmis, kurios bando įsitvirtinti mieste.
„Tokiomis sąlygomis ypač svarbus tampa mūsų bepiločių orlaivių operatorių ir kovos su diversijomis padalinių darbas“, – teigiama štabo pranešime.
Generalinis štabas pabrėžė 138-ojo karinės teisėsaugos tarnybos Specialiosios paskirties centro karių, kurie drąsiai ir profesionaliai gina šį sektorių, pastangas. Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame demonstruojamas jų darbas mūšio lauke.
