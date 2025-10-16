Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos netoli Pokrovsko naikina tūkstančius rusų karių

2025-10-16 15:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 15:07

Pokrovsko pakraščiuose ir aplinkinėse gyvenvietėse Ukrainos pajėgos neutralizuoja tūkstančius rusų užpuolikų – tuo tarpu pačiame mieste tebesitęsia kovos su priešo diversinėmis ir žvalgybinėmis grupuotėmis.

Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos netoli Pokrovsko naikina tūkstančius rusų karių (nuotr. SCANPIX)
27

Pokrovsko pakraščiuose ir aplinkinėse gyvenvietėse Ukrainos pajėgos neutralizuoja tūkstančius rusų užpuolikų – tuo tarpu pačiame mieste tebesitęsia kovos su priešo diversinėmis ir žvalgybinėmis grupuotėmis.

17

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Pokrovske tęsiasi kova su rusų diversinėmis grupuotėmis

Prie Pokrovsko fronto vyksta Ukrainos gynybinė operacija. Miesto prieigos tampa dar vienu dideliu Rusijos kariuomenės kapinynu. Priemiesčiuose ir netoliese esančiose gyvenvietėse likviduojami tūkstančiai priešo karių, o pačiame Pokrovske tęsiasi kova su rusų diversinėmis grupuotėmis, kurios bando įsitvirtinti mieste.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
„Tokiomis sąlygomis ypač svarbus tampa mūsų bepiločių orlaivių operatorių ir kovos su diversijomis padalinių darbas“, – teigiama štabo pranešime.

Generalinis štabas pabrėžė 138-ojo karinės teisėsaugos tarnybos Specialiosios paskirties centro karių, kurie drąsiai ir profesionaliai gina šį sektorių, pastangas. Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame demonstruojamas jų darbas mūšio lauke.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą (nuotr. SCANPIX)
„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą (10)
Rusija politika yra kruopščiai suplanuota: Šiaurės Korėjos kariai gali tapti nauju spaudimo įrankiu Vakarams (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Generalinis štabas: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos (4)
FSB vadovas: NATO šalių oro erdvę trikdė paties Aljanso žvalgyba (nuotr. SCANPIX)
FSB vadovas: NATO šalių oro erdvę trikdė paties Aljanso žvalgyba (6)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“ (14)

toks vaizdas susidaro
toks vaizdas susidaro
2025-10-16 15:13
kad narkozelia pasidalino koksu su visu genštabu. O kas yra diversinės grupės ir kodėl jų nenaikina tūkstančiais ir šimtais tūkstančių mieste, tai o gal jie juos veja, nes kažkoki grioviai lavonų kažkur, o mieste rusai kontroliuoja viską kuo puikiausiai. Kiekvieną dieną vis daugiau kontrolės.
Atsakyti
Jo jo
Jo jo
2025-10-16 16:15
Šiandien naikina, o rytoj žiūrėk jau ir kapituliuoja.
Atsakyti
Tokias
Tokias
2025-10-16 16:14
Propagandines nesąmones gali rašinėti, tik nupezę TV3 žurnaliūgos. Runkelių propaganda.
Atsakyti
