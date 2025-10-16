Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba: dėl Kinijos ir Šiaurės Korėjos ekspansijos Rusija rizikuoja prarasti 40 proc. savo teritorijos kontrolę

2025-10-16 13:19
2025-10-16 13:19

Rusija rizikuoja prarasti 40 proc. savo teritorijos kontrolę, Kinijai ir Šiaurės Korėjai plečiant savo įtakos sferas Tolimuosiuose Rytuose, teigia Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusija rizikuoja prarasti 40 proc. savo teritorijos kontrolę, Kinijai ir Šiaurės Korėjai plečiant savo įtakos sferas Tolimuosiuose Rytuose, teigia Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.

0

„Rusija vis dažniau savo teritorija „moka“ sąjungininkėms už paramą kare prieš Ukrainą. Neturėdama išteklių plėtoti didžiausio savo regiono – Tolimųjų Rytų federalinės apygardos – Maskva atveria kelią išorinei plėtrai“, – sakoma Ukrainos užsienio žvalgybos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija plečia savo ekonominę įtaką ir 2025 m. jos investicijos regione gali pasiekti vieną trilijoną rublių. Tačiau žvalgyba pabrėžia, kad dauguma susitarimų yra susiję su prekyba, o dideli infrastruktūros projektai nevystomi.

„Kinija vykdo „šliaužiančią“ demografinę plėtrą. Nuo Vladivostoko iki Uralo jau gyvena iki dviejų milijonų Kinijos piliečių ir šis skaičius toliau didėja. Tai skatina lengvatinės sąlygos Rusijos išsivysčiusiose teritorijose ir bevizio režimo įvedimas. Atsiranda anklavai, kuriuose rusai beveik nedirba“, – sakoma pranešime.

Į regiono plėtrą Maskva įtraukia ir Šiaurės Korėją. Per pastaruosius metus į Tolimuosius Rytus iš Šiaurės Korėjos atvyko daugiau nei 15 tūkst. darbininkų, neoficialiais skaičiavimais, jų skaičius siekia iki 50 tūkstančių. Rusijos įmonės papildomai jau paprašė 153 tūkst. darbo sutarčių. Darbininkai gauna minimalų atlyginimą, o Pchenjanas kasmet uždirba iki 500 mln. dolerių. 

Ukrainos žvalgybos duomenimis, tai sukuria tokią padėtį, kai dvi branduolinės valstybės vienu metu stiprina savo buvimą trečiosios teritorijoje. Kinija skatina ekonominę priklausomybę, o Šiaurės Korėja tiekia darbo jėgą. Abi šalys sprendžia savo vidaus problemas Rusijos sąskaita. 

Ilgalaikėje perspektyvoje didėjanti Kinijos įtaka ir Šiaurės Korėjos darbo jėgos kvotų išplėtimas gali sukelti dviejų partnerių interesų konfliktą. Kremlius rizikuoja prarasti 40 proc. savo teritorijos – beveik septynių milijonų kvadratinių kilometrų su 7,9 mln. gyventojų – kontrolę, o Tolimieji Rytai iš esmės virs užsienio strateginių ambicijų teatru. 

Ankstesniuose pranešimuose sakoma, kad darbo migrantų skaičius Rusijoje padidėjo, o dėl darbo jėgos trūkumo Maskva dabar svarsto galimybę įsivežti darbuotojų iš Pietų Azijos šalių.

