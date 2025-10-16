Rusija smogė į Ukrainos dujų įrenginius

2022 m. Ukrainą užpuolusi Maskva per visą karą kiekvieną žiemą puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Kyjivas priverstas įvesti avarinius elektros energijos tiekimo nutraukimus ir importuoti energiją iš užsienio.
„Smūgiai ir sunaikinimas įvyko keliuose regionuose vienu metu. Sustabdytas daugelio kritiškai svarbių įrenginių veikimas“, – sakoma dujų bendrovės „Naftogaz“ generalinio direktoriaus Serhijus Koreckio pranešime.
Ukrainos energetikos tinklo operatorė po ketvirtadienio smūgių paskelbė apie avarinius elektros energijos tiekimo sutrikimus aštuoniuose regionuose.
„Šį rudenį rusai kiekvieną dieną puola mūsų energetikos infrastruktūrą“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 320 dronų ir 37 raketas, buvo numušti 283 dronai ir penkios raketos. Pranešime sakoma, kad atakos daugiausia buvo nukreipti į Charkivo sritį šiaurėje ir rytinę Poltavos sritį, ten buvo uždaryta dujų gamybos įmonė, pranešė didžiausias šalies privatus energijos tiekėjas DTEK.
Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose buvo teigiama, kad dėl pastarųjų Rusijos smūgių buvo sustabdyta apie 60 proc. Ukrainos dujų gamybos, o dėl atakų prieš elektrines elektros tiekimas nutrūko šimtams tūkstančių šalies gyventojų.
Kremlius tvirtina, kad jo pajėgos neva taikosi tik į karinius objektus.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas praėjusiais metais išdavė dviejų aukščiausių Rusijos armijos pareigūnų arešto orderius dėl atakų prieš Ukrainos energetikos objektus ir teigė, jog tai yra „karo nusikaltimas“.
Kyjivas prašo sąjungininkių daugiau oro gynybos sistemų, kad apsaugotų ypatingos svarbos infrastruktūrą, ir rengia atsakomuosius smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
