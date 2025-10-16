Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė į Ukrainos dujų įrenginius

2025-10-16 12:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 12:02

Ketvirtadienio rytą Rusija smogė į dujų įrenginius Rytų Ukrainoje, per dar vieną didelio masto bombardavimą sutrikdė elektros energijos tiekimą aštuoniuose regionuose, didindama spaudimą Ukrainos energetikos tinklui. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienio rytą Rusija smogė į dujų įrenginius Rytų Ukrainoje, per dar vieną didelio masto bombardavimą sutrikdė elektros energijos tiekimą aštuoniuose regionuose, didindama spaudimą Ukrainos energetikos tinklui. 

REKLAMA
4

2022 m. Ukrainą užpuolusi Maskva per visą karą kiekvieną žiemą puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Kyjivas priverstas įvesti avarinius elektros energijos tiekimo nutraukimus ir importuoti energiją iš užsienio

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Smūgiai ir sunaikinimas įvyko keliuose regionuose vienu metu. Sustabdytas daugelio kritiškai svarbių įrenginių veikimas“, – sakoma dujų bendrovės „Naftogaz“ generalinio direktoriaus Serhijus Koreckio pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos energetikos tinklo operatorė po ketvirtadienio smūgių paskelbė apie avarinius elektros energijos tiekimo sutrikimus aštuoniuose regionuose. 

REKLAMA

„Šį rudenį rusai kiekvieną dieną puola mūsų energetikos infrastruktūrą“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 320 dronų ir 37 raketas, buvo numušti 283 dronai ir penkios raketos. Pranešime sakoma, kad atakos daugiausia buvo nukreipti į Charkivo sritį šiaurėje ir rytinę Poltavos sritį, ten buvo uždaryta dujų gamybos įmonė, pranešė didžiausias šalies privatus energijos tiekėjas DTEK. 

REKLAMA
REKLAMA

Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose buvo teigiama, kad dėl pastarųjų Rusijos smūgių buvo sustabdyta apie 60 proc. Ukrainos dujų gamybos, o dėl atakų prieš elektrines elektros tiekimas nutrūko šimtams tūkstančių šalies gyventojų. 

Kremlius tvirtina, kad jo pajėgos neva taikosi tik į karinius objektus. 

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas praėjusiais metais išdavė dviejų aukščiausių Rusijos armijos pareigūnų arešto orderius dėl atakų prieš Ukrainos energetikos objektus ir teigė, jog tai yra „karo nusikaltimas“.

Kyjivas prašo sąjungininkių daugiau oro gynybos sistemų, kad apsaugotų ypatingos svarbos infrastruktūrą, ir rengia atsakomuosius smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie naktinę ataką Ukrainoje: Rusija panaudojo daugiau kaip 300 dronų ir 37 raketas (4)
JAV atstovas NATO: Putinas yra neįtikėtinai silpnas, tik nebegali to parodyti (nuotr. SCANPIX)
Piešia nykų scenarijų Rusijai: jei Trumpas priims šį sprendimą, Putino lauktų rimti iššūkiai (11)
Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
Rusija ruošiasi antram etapui, jau matyti ženklai „netoli mūsų sienų“, perspėja Suomijos ministras (13)
Rusijoje – ukrainiečių smūgis: atakuota svarbi naftos gamykla (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Rusijoje – ukrainiečių smūgis: atakuota svarbi naftos gamykla (98)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų