  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Naujas Lietuvos rekordas: Aidas Bubinas pelnė „Geležinio užpakalio“ titulą

2025-10-16 11:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 11:16

32 700 kilometrų per 20 parų. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną, tris savaites be pertraukos, jis turėjo įveikti daugiau nei 1600 kilometrų. Būtent tokį, sunkiai protu suvokiamą, ištvermės žygį motociklu atliko keliautojas Aidas Bubinas, taip pasiekdamas naują Lietuvos rekordą ir geriausią šalies rezultatą pasaulinėje „Geležinio užpakalio“ asociacijoje.

Aidas Bubinas (nuotr. asm. archyvo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Geležinis užpakalis“ (angl. Iron Butt) – tai neoficialus, bet visame pasaulyje pripažįstamas ištvermės motociklininkų klubas, kurio nariu tampi per parą įveikęs bent 1000 mylių (1609 km). A. Bubinas šį normatyvą įvykdė dvidešimt kartų iš eilės, o visą jo kelionę fiksavo net trys GPS prietaisai.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Kelionė prasidėjo nuo starto Lietuvoje ir driekėsi link šiauriausio Europos taško Nordkape, o vėliau – palei visą žemyno kontūrą, aplankant 14 šalių, iki pat Portugalijos. Pasak paties A. Bubino, tokiose kelionėse tikslus maršrutas neplanuojamas – jis koreguojamas kasdien, atsižvelgiant į oro ir eismo sąlygas.

Tai – toli gražu ne pirmas A. Bubino ištvermės žygis. Jo sąskaitoje – kelionė iš Lisabonos į Vladivostoką, „vienu prisėdimu“ įveikta distancija nuo Nordkapo iki Tarifos ir net 1000 mylių nuotykis su 125 kubinių centimetrų tūrio motociklu.

Patikimas palydovas šiose kelionėse – „Honda VFR1200X Crosstourer“ motociklas su automatine pavarų dėže. Tačiau, pasak keliautojo, svarbiausia įranga ilgose distancijose – šildomos rankenos, geri žibintai ir patikimos padangos.

Tačiau už šio neeilinio sportinio pasiekimo slypi dar didesnis tikslas. Kasdieniame gyvenime operatoriumi dirbantis A. Bubinas yra ir viešosios įstaigos „Kelio knyga“ įkūrėjas. Visos jo kelionės skirtos rinkti paramą Ukrainai: už surinktas lėšas perkami visureigiai, pirmosios pagalbos priemonės ir anti-droninė įranga. Organizacijoje nėra jokių administracinių išlaidų – 100 % surinktų lėšų pasiekia frontą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

