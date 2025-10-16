Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“

Rusija „padarys viską“, kad užtikrintų savo saugumą, jei JAV perduos Ukrainai ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketas, spalio 16 d. pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Šis pareiškimas paskelbtas dieną prieš Ukrainos prezidento V. Zelenskio susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu Vašingtone, kur abu lyderiai turėtų aptarti Ukrainos prašymą dėl raketų, rašo „Kyiv Independent“.
„Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“
Dėl galimo perdavimo Kremlius išreiškė griežtus įspėjimus apie „naują eskalacijos lygį“.
„Mūsų kariuomenė žino, ką daryti. Ji turi karinį potencialą ir visas reikiamas galimybes. Bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad būtų užtikrintas mūsų šalies saugumas“, – Rusijos žiniasklaidai sakė D. Peskovas.
