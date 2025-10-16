Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“

2025-10-16 15:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 15:45

Rusija perspėja dėl „naujo eskalacijos lygio“ – Kremlius teigia, kad „padarys viską“, jog apsaugotų savo saugumą, jei Jungtinės Valstijos perduos Ukrainai ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketas. Įtampa tarp Maskvos ir Vašingtono auga išvakarėse prieš Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Baltuosiuose rūmuose.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

Rusija perspėja dėl „naujo eskalacijos lygio“ – Kremlius teigia, kad „padarys viską“, jog apsaugotų savo saugumą, jei Jungtinės Valstijos perduos Ukrainai ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketas. Įtampa tarp Maskvos ir Vašingtono auga išvakarėse prieš Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Baltuosiuose rūmuose.

8

Rusija „padarys viską“, kad užtikrintų savo saugumą, jei JAV perduos Ukrainai ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketas, spalio 16 d. pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Šis pareiškimas paskelbtas dieną prieš Ukrainos prezidento V. Zelenskio susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu Vašingtone, kur abu lyderiai turėtų aptarti Ukrainos prašymą dėl raketų, rašo „Kyiv Independent“.

„Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“

Dėl galimo perdavimo Kremlius išreiškė griežtus įspėjimus apie „naują eskalacijos lygį“.

„Mūsų kariuomenė žino, ką daryti. Ji turi karinį potencialą ir visas reikiamas galimybes. Bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad būtų užtikrintas mūsų šalies saugumas“, – Rusijos žiniasklaidai sakė D. Peskovas.

