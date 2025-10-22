Skelbiama, kam siūloma skirti Laisvės premiją: asmenybė – neeilinė

Tokį sprendimą priėmė trečiadienį posėdžiavusi Seimo Laisvės premijų komisija.
„Dabartinių grėsmių kontekste tokia asmenybė – neįkainojamas liudijimas, kad laisvė nėra duotybė. T. Šerno veikla, susitikimai su jaunimu ir pilietiškumo pamokos įkvepia jaunąją kartą ir motyvuoja saugoti ir ginti taiką ir laisvę”, – Eltai sakė Laisvės premijų komisijos pirmininkė Rima Baškienė.
T. Šernas – vienintelis 1991 m. liepos 31 d. Medininkų tragediją išgyvenęs Lietuvos muitinės pareigūnas, Sąjūdžio savanoris, Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios Vilniaus parapijos dvasininkas, Konsistorijos narys, Vasario 16-osios klubo garbės pirmininkas.
Apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.
Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės Premiją.
2024 m. Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.
