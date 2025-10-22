Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbiama, kam siūloma skirti Laisvės premiją: asmenybė – neeilinė

2025-10-22 17:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 17:20

2025 metų Laisvės premiją siūloma skirti 1991 m. Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkui Tomui Šernui.

Tomas Šernas. ELTA / Andrius Ufartas

2025 metų Laisvės premiją siūloma skirti 1991 m. Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkui Tomui Šernui.

REKLAMA
4
REKLAMA
REKLAMA

Tokį sprendimą priėmė trečiadienį posėdžiavusi Seimo Laisvės premijų komisija. 

„Dabartinių grėsmių kontekste tokia asmenybė – neįkainojamas liudijimas, kad laisvė nėra duotybė. T. Šerno veikla, susitikimai su jaunimu ir pilietiškumo pamokos įkvepia jaunąją kartą ir motyvuoja saugoti ir ginti taiką ir laisvę”, – Eltai sakė Laisvės premijų komisijos pirmininkė Rima Baškienė.

REKLAMA

T. Šernas – vienintelis 1991 m. liepos 31 d. Medininkų tragediją išgyvenęs Lietuvos muitinės pareigūnas, Sąjūdžio savanoris, Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios Vilniaus parapijos dvasininkas, Konsistorijos narys, Vasario 16-osios klubo garbės pirmininkas.

Apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės Premiją. 

2024 m. Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų