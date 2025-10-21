Rusijoje – griežtas smūgis privatumui: už SIM kortelės perdavimą gresia kalėjimas

Šiais metais priimtas naujas reglamentas draudžia asmenims perduoti SIM korteles ar mobiliųjų telefonų numerius kam nors kitam, išskyrus artimus šeimos narius. Valdžia pareiškė, kad šia priemone siekia pažaboti sukčiavimą, šlamštą ir ryšio blokų apėjimą anonimiškai naudojant nuomojamas SIM korteles.
Pažeidimai gali užtraukti administracines baudas ir iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmę pakartotiniams pažeidėjams.
Maskvos gyventojas buvo apkaltintas pasirašęs mobiliojo ryšio paslaugų sutartis įvairių įmonių vardu, pasinaudodamas suklastotais įgaliojimais, sakoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime.
Policininkai išlaužė buto duris ir prispaudė prie žemės viduje buvusį vyrą
Asmuo perdavė SIM korteles trečiosioms šalims mainais už 9 tūkst. rublių (111 JAV dolerių) už kiekvieną sėkmingai pasirašytą sutartį. Asmens tapatybė pranešime neatskleista ir nepasakyta, kokiu tikslu vėliau buvo panaudotos SIM kortelės.
Vidaus reikalų ministerijos vaizdo įraše matyti, kaip kaukėti policininkai išlaužia buto duris ir prispaudžia prie žemės viduje buvusį vyrą. Ministerija pranešė, kad per kratą policija konfiskavo išmaniuosius telefonus, SIM korteles ir dokumentus bei šiuo metu ieško galimų bendrininkų.
