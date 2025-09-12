Krūtų didinimo operacijos: atskleidė, kiek kainuoja Lietuvoje ir užsienyje

Lietuvos plastinės chirurgijos asociacijos duomenimis, kasmet atliekama daugiau nei 1,5 tūkst. krūtų augmentacijos operacijų, o šis skaičius kasmet auga apie 7–10 proc.
Vis daugiau moterų renkasi tokią procedūrą ne tik dėl estetinių priežasčių, bet ir dėl psichologinės savijautos – pasitikėjimo savimi bei moteriškumo pojūčio.
Pasak plastikos chirurgo dr. Sauliaus Vikšraičio, motyvacija dažniausiai yra labai asmeniška:
„Krūtų didinimas – tai ne tik fizinių proporcijų korekcija. Dažniausiai moterys siekia geresnės savijautos ir pasitikėjimo savimi. Mano praktikoje neretai pacientės sako, kad operacija joms padėjo drąsiau rengtis, sportuoti ar net jaustis patogiau.“
Šiuo metu Lietuvoje populiariausi yra silikoniniai implantai. Jie gali būti apvalūs arba anatominiai (vadinami „lašelių“ formos). Apvalūs dažniausiai suteikia daugiau pilnumo viršutinėje krūtinės dalyje, o anatominiai atrodo itin natūraliai. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja „premium“ klasės implantai, kurie pasižymi ilgaamžiškumu ir garantijomis.
Krūtų didinimo kaina Lietuvoje paprastai svyruoja nuo 3,5 tūkst. iki 5 tūkst. eurų. Kaina kinta priklausomai nuo klinikos, chirurgo patirties ir pasirinktų implantų.
Tai yra žymiai pigiau nei daugelyje Vakarų Europos šalių, kur tokia operacija gali kainuoti 7–10 tūkst. eurų. Dėl šios priežasties Lietuva tampa patraukli ir užsienio pacientėms, ypač iš Skandinavijos, Jungtinės Karalystės bei Airijos.
Operacija trunka apie 1–2 valandas, atliekama taikant bendrinę nejautrą. Dažniausiai pacientė klinikoje lieka vieną parą. Po operacijos rekomenduojama dėvėti specialią kompresinę liemenėlę, vengti fizinio krūvio bent 4–6 savaites.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!