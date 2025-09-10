Atskleidė, ar gelinis nagų lakavimas tikrai sukelia vėžį: įsidėmėkite visiems laikams

Dermatologė Nastasija Savickaja, dirbanti „Astos Dumbliauskienės odos klinikoje“, sako, kad nors panikuoti nereikėtų, gelinis lakavimas iš tiesų siejamas su tam tikromis rizikomis, į kurias nereikėtų numoti ranka.
Dažniausios problemos
Pasak specialistės, dažniausiai su geliniu manikiūru susiję nusiskundimai kyla būtent dėl nagų, o ne dėl odos.
„Dažniausiai matome nagų distrofiją – suplonėjimą, plokštelės pažeidimus, įvairius nagų augimo sutrikimus. Labai daug priklauso nuo pačios meistrės technikos – netinkamai atlikus procedūrą galima pažeisti nago plokštelę ar sudaryti sąlygas infekcijoms“, – aiškina N. Savickaja.
Pasak gydytojos, norint darytis gelinį manikiūrą, svarbiausia pasirinkti iš tiesų profesionalią meistrę, kuri savo naudojama technika bei priemonėmis nepažeis nago, nes būtent dėl tokių paviršinių pažeidimų dažnai kyla pavojai sveikatai.
Ar UV lempos sukelia vėžį?
Viena dažniausių baimių – UV bei UV LED lempos, kuriomis kietinamas gelis. Ar jos tikrai gali sukelti vėžį?
„Tai nėra tiesioginė priežastis, tačiau tyrimai rodo, kad UV spinduliai gali pažeisti ląstelių DNR. Kuo dažnesnė ekspozicija, tuo didesnė rizika ilgainiui sukelti pokyčius, kurie gali lemti odos vėžį. Ypač rizikinga, jei žmogus turi apgamų ant rankų ar arti nagų,“ – sako dermatologė.
Jos teigimu, vienas pirmųjų ženklų, kad reikia sunerimti, yra ilgai negyjančios žaizdelės, odos pleiskanojimas bei suragėjimas:
„Jei 3–6 mėnesius nesugyja mažos žaizdelės, tai gali būti ankstyvieji plokščialąstelinės karcinomos požymiai. Tokiais atvejais būtina kreiptis į gydytoją.“
Tiesa, svarbu paminėti, jog šiais laikais daugumoje grožio salonų nebenaudojamos stiprią UV spinduliuotę skleidžiančios nagų lako kietinimo lempos, kurios keldavo baimę anksčiau.
Dabartinės UV LED lempos, skleidžiančios siauresnio spektro spinduliuotę, odai daug mažiau rizikingos. Vis dėlto, jų rizika nėra nulinė.
Greitesnis rankų odos senėjimas
Dermatologė pabrėžia, kad UV LED lempos gali paveikti ne tik nagus, bet ir rankų odą.
„Plaštakos gauna reguliarią UV ekspoziciją, panašią į soliariumą. Dėl to gali greičiau atsirasti pigmentinės dėmės, raukšlės.
Moterys dažnai rūpinasi savo veido oda, atlieka jai reikalingas procedūras bei naudoja apsaugines priemones, tačiau rankų oda, deja, dažnai pamirštama, nors būtent čia pigmentacija atsiranda anksčiausiai“, – teigia N. Savickaja.
TPO draudimas – kiek pagrįsta panika?
Ar panika, kilusi tarp daugelio manikiūro meistrių bei jų klienčių po naujausio ES draudimo, iš tiesų pagrįsta? Pasak specialistės, ne visai.
Pasak jos, panikuoti ar griežtai atsisakyti gelinio lakavimo visiems laikams – nebūtina, tačiau gerai, jog atsakingos institucijos griežtai kontroliuoja cheminę priemonių sudėtį.
„Taip, TPO buvo priskirta prie medžiagų, galinčių didinti onkologinių ligų riziką, tačiau tai nėra tiesioginis kancerogenas. Tyrimų su žmonėmis, kurie patvirtintų, kad būtent ši medžiaga sukelia vėžį, kol kas nėra.
Tad panika iš dalies perdėta – bet gerai, kad kosmetikos sudėtis nuolat tikrinama ir rizikingi komponentai ribojami“, – komentuoja N. Savickaja.
Ar verta visiškai atsisakyti gelinio manikiūro?
Kilus kalboms apie gelinio nagų lakavimo rizikas sveikatai, daug moterų, kurios iki šiol darydavosi gelinį manikiūrą grožio salonuose, ėmė svarstyti apie šios paslaugos atsisakymą.
Pasak dermatologės, nors gelinis lakavimas ir gali sukelti tam tikrų problemų, kiekviena moteris turėtų pati įsivertinti rizikas:
„Gelinis lakavimas yra, žinoma, estetikos klausimas. Jei žmogui tai suteikia pasitikėjimo, jei tai jam patogu, jis gali tęsti – svarbu pasirinkti patikimą meistrę ir stebėti odos reakcijas.
Tačiau nereikia pamiršti, kad gelinis manikiūras nėra visiškai saugi procedūra. Rizikos egzistuoja – tiek nagų pažeidimų, tiek odos senėjimo atžvilgiu.“
