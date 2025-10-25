Seksas per menstruacijas: ar galima?

Infekcijų rizika, galimas nėštumas ir asmeninis komfortas – tai pagrindiniai veiksniai, kurie gali turėti įtakos šiai patirčiai. Ekspertai atskleidžia, ar iš tiesų yra saugu mylėtis menstruacijų metu, rašoma medicalnewstoday.com.
Seksas menstruacijų metu yra saugus, bet su sąlyga
Ekspertai teigia, kad lytiniai santykiai menstruacijų metu daugumai žmonių yra saugūs, tačiau svarbu nepamiršti infekcijų rizikos.
Lytiškai plintančios infekcijos (LPI), tokios kaip chlamidiozė, gonorėja, ŽIV ar ŽPV, gali būti perduodamos bet kokio lytinio akto metu, o barjerinės priemonės, tokios kaip prezervatyvai, gali žymiai sumažinti riziką.
Be LPI, menstruacijų metu padidėja ir kitų infekcijų rizika, pavyzdžiui, mieliagrybių infekcijų, kurios gali sukelti makšties diskomfortą ar vyrams – balanito simptomus.
Ar galima pastoti menstruacijų metu?
Ne vienai kyla klausimas, ar galima pastoti mylintis per mėnesines. Nors tikimybė labai maža, pastoti menstruacijų metu visgi įmanoma. Tai priklauso nuo menstruacinio ciklo svyravimų ir spermatozoidų išgyvenimo organizme, kuris gali trukti iki penkių dienų.
Paprastai moterys yra vaisingiausios maždaug po dviejų savaičių nuo menstruacijų pabaigos, todėl lytinis aktas mėnesinių metu retai sukelia nėštumą, tačiau rizika nėra visiškai nulinė.
Vidutinio 28 dienų ciklo metu ovuliacija įvyksta apie 14 dieną po menstruacijų pabaigos. Spermatozoidai gali išgyventi organizme kelias dienas, todėl teorinė rizika pastoti visada išlieka.
Ciklo trukmė gali skirtis dėl amžiaus, svorio pokyčių, hormoninių sutrikimų ar medicininių būklių, tokių kaip policistinių kiaušidžių sindromas ar endometriozė.
Galima sekso menstruacijų metu nauda
Ekspertai taip pat atkreipia dėmesį į teigiamą mylėjimosi per mėnesines poveikį sveikatai:
- trumpesnės ir mažiau skausmingos menstruacijos dėl gimdos susitraukimų orgazmo metu;
- sumažėjęs stresas;
- pagerėjęs miegas;
- galvos skausmo palengvinimas;
- stipresnė imuninė sistema;
- pagerėjusi fizinė forma.
Saugumas ir prevencija
Svarbiausia – nepamiršti barjerinės kontracepcijos priemonių, tokių kaip prezervatyvai, kurie padeda apsisaugoti nuo LPI ir neplanuoto nėštumo.
Kaip teigia ekspertai: „Menstruacijos nereiškia, kad seksas negalimas, tačiau žmonės vis tiek turėtų laikytis atsargumo priemonių.“
Taigi, seksas menstruacijų metu daugumai žmonių yra saugus ir gali turėti sveikatai naudingų efektų, tačiau svarbu atsiminti apie infekcijų ir retais atvejais – nėštumo riziką.
Atsakingas elgesys ir tinkamos apsaugos priemonės padeda mėgautis intymumu be papildomų rūpesčių.
