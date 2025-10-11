Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Koks jūsų vyro amžius? Atskleidė, kiek minučių turėtų trukti seksas su juo

2025-10-11 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 20:10

Naujas tyrimas atskleidė, kiek vidutiniškai trunka lytinis aktas iki vyro orgazmo ir kaip šis laikas keičiasi su amžiumi.

10

Kalbant apie seksą, kyla daug klausimų – ne tiek apie biologiją, kiek apie trukmę ir pasitenkinimą. Kiek laiko yra „pakankamai“? Kada seksas laikomas per trumpu? Tokios temos dažnai tampa tiek santykių įtampos priežastimi, tiek visuomenės juokų objektu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. atliktas tyrimas pateikia vidutinius laikus, per kuriuos vyrai pasiekia orgazmą lytinių santykių metu. Svarbu pabrėžti, kad tai tik statistiniai vidurkiai – sveikatos ir sekso ekspertai pataria nesiekti jų mechaniškai, o labiau dėmesį skirti malonumui, ryšiui ir bendravimui su partneriu.

Tyrimą atliko „Lovehoney“ 2025 m., išsamiau nagrinėję, kaip amžius veikia orgazmo trukmę, rašoma unilad.com.

18-24 metų amžiaus grupė

Šio amžiaus vyrai vidutiniškai mylisi 16,14 minutės.

„Jaunesni vyrai dažnai pasižymi didesniu susijaudinimu ir naujovių troškimu, todėl gali greičiau pasiekti orgazmą, bet greitai atgauna jėgas ir įprastai turi gerą ištvermę“, – aiškino seksualinės sveikatos ekspertė Sarah Mulindwa.

„Šiame etape svarbiausia mokytis tempo – siekiant kontroliuoti save galima naudojant kvėpavimo technikas, prezervatyvus.“

25-34 metų amžiaus grupė

Vidutinė trukmė šiek tiek pailgėja – seksas trunka 18,29 minutės.

„Patirtis, ritmas ir geresnė komunikacija dažnai padeda seksui vykti sklandžiau, nors stresas ar laiko trūkumas gali jį sutrumpinti“, – teigė Mulindwa.

35-44 metų amžiaus grupė

Laikas šiek tiek sutrumpėja – iki 17,4 minutės.

Ekspertė pabrėžia, kad dėl to jaudintis neverta: „Hormonų pokyčiai ir ankstyvi erekcijos sutrikimai gali turėti įtakos tempui, bet daug porų šiame etape daugiau dėmesio skiria preliudijai, įvairovei ir emociniam ryšiui.“

45-54 metų amžiaus grupė

Vidutinė trukmė sumažėja iki 14,14 minutės.

Pasak Mulindwa, tai gali būti susiję su tuo, kad 50-mečiams vyrų erekcija tampa mažiau nuspėjama, o orgazmo pasiekimo laikas – labiau svyruojantis.

55-64 metų amžiaus grupė

Šio amžiaus vyrų vidutinis laikas iki orgazmo – 11,3 minutės.

„Su amžiumi intymumas, įgūdžiai ir emocinis ryšys dažnai gilėja. Skiriant daugiau dėmesio apšilimui, pojūčiams ir žaislų naudojimui, patirtis gali būti ne mažiau maloni“, – sakė specialistė.

65 metų ir vyresnių amžiaus grupė

Vyresni nei 65 metų vyrai vidutiniškai pasiekia orgazmą po 8,15 minutės.

Mulindwa pabrėžia, kad nėra vieno teisingo atsakymo, kiek turėtų trukti seksas.

„Duomenys rodo, kad vidutinės trukmės seksas – maždaug 10-15 minučių – yra labiausiai paplitęs bet kokio amžiaus žmonėms, o itin ilgai trunkantys lytiniai santykiai – gana reti.

Tačiau svarbiausia ne minutės, o mąstysena, technika ir atviras bendravimas. Poros, kurios sutelkia dėmesį į emocinį ryšį ir malonumą, paprastai patiria didesnį pasitenkinimą.“

