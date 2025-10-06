Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsi rašytoja: „Amžinai gyvens žodžiuose“

2025-10-06 14:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 14:58

Būdama 88 metų mirė britų rašytoja Jilly Cooper (Džili Kuper), garsėjanti savo pikantiškais romanais, pirmadienį pranešė jos agentė.

Jilly Cooper (Nuotr. BNS ir asociatyvi nuotrauka)

Būdama 88 metų mirė britų rašytoja Jilly Cooper (Džili Kuper), garsėjanti savo pikantiškais romanais, pirmadienį pranešė jos agentė.

0

„Aš praradau draugę, sąjungininkę, patikėtinę ir globėją. Tačiau žinau, kad ji amžinai gyvens žodžiuose, kuriuos sudėjo į puslapius ir ekraną“, – sakė Felicity Blunt (Felisiti Blant).

JK žiniasklaida pranešė, kad rašytoja, sukūrusi romantiškų romanų seriją „Rutšyro kronikos“ (Rutshire Chronicles), mirė sekmadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patyrė smarkų sutrenkimą

BBC ir kitos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad J. Cooper sekmadienio rytą patyrė smarkų sutrenkimą dėl kritimo.

Rašytojos vaikai Felixas (Feliksas) ir Emily (Emili) sakė, kad jų motinos „netikėta mirtis jiems sukėlė visišką šoką“.

„Mes labai didžiuojamės viskuo, ką ji pasiekė gyvenime, ir negalime įsivaizduoti gyvenimo be jos užkrečiamos šypsenos ir juoko visur aplink“, – sakoma jų pareiškime.

J. Cooper gimė 1937 metų vasario 21 dieną, jos mergautinė pavardė – Sallitt (Salit).

Itin išpopuliarėję jos romanai nestokoja sekso, snobizmo ir linksmybių. Vien JK jos knygų parduota 11 mln. egzempliorių.

2024 metais „Disney+“ pasirodžiusi populiarioji „Varžovų“ (Rivals) adaptacija pritraukė naują auditoriją. Seriale yra šmaikštus ir įžūlus herojus Rupertas Kempbelas-Blekas – sakoma, kad jis iš dalies sukurtas pagal buvusį karalienės Camillos (Kamilos) vyrą Andrew Parkerį Bowlesą (Endriu Parkerį Boulsą).

F. Blunt savo pareiškime sakė, kad J. Cooper rašė „aštriai ir įžvalgiai apie viską – klasę, seksą, santuoką, konkurenciją, sielvartą ir vaisingumą“.

„Niekas negalėjo tikėtis, kad knygos, priskiriamos prie „bonkbusterių“, taip gerai atlaikė laiko išbandymą“, – pridūrė ji, turėdama omenyje knygas, kuriose gausu seksualinių temų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

