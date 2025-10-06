Mirė garsi rašytoja: „Amžinai gyvens žodžiuose“

„Aš praradau draugę, sąjungininkę, patikėtinę ir globėją. Tačiau žinau, kad ji amžinai gyvens žodžiuose, kuriuos sudėjo į puslapius ir ekraną“, – sakė Felicity Blunt (Felisiti Blant).
JK žiniasklaida pranešė, kad rašytoja, sukūrusi romantiškų romanų seriją „Rutšyro kronikos“ (Rutshire Chronicles), mirė sekmadienį.
Patyrė smarkų sutrenkimą
BBC ir kitos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad J. Cooper sekmadienio rytą patyrė smarkų sutrenkimą dėl kritimo.
Rašytojos vaikai Felixas (Feliksas) ir Emily (Emili) sakė, kad jų motinos „netikėta mirtis jiems sukėlė visišką šoką“.
„Mes labai didžiuojamės viskuo, ką ji pasiekė gyvenime, ir negalime įsivaizduoti gyvenimo be jos užkrečiamos šypsenos ir juoko visur aplink“, – sakoma jų pareiškime.
J. Cooper gimė 1937 metų vasario 21 dieną, jos mergautinė pavardė – Sallitt (Salit).
Itin išpopuliarėję jos romanai nestokoja sekso, snobizmo ir linksmybių. Vien JK jos knygų parduota 11 mln. egzempliorių.
2024 metais „Disney+“ pasirodžiusi populiarioji „Varžovų“ (Rivals) adaptacija pritraukė naują auditoriją. Seriale yra šmaikštus ir įžūlus herojus Rupertas Kempbelas-Blekas – sakoma, kad jis iš dalies sukurtas pagal buvusį karalienės Camillos (Kamilos) vyrą Andrew Parkerį Bowlesą (Endriu Parkerį Boulsą).
F. Blunt savo pareiškime sakė, kad J. Cooper rašė „aštriai ir įžvalgiai apie viską – klasę, seksą, santuoką, konkurenciją, sielvartą ir vaisingumą“.
„Niekas negalėjo tikėtis, kad knygos, priskiriamos prie „bonkbusterių“, taip gerai atlaikė laiko išbandymą“, – pridūrė ji, turėdama omenyje knygas, kuriose gausu seksualinių temų.
