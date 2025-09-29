Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tėvai išgyvena skaudžią 14-metės netektį: „Su sudaužytomis širdimis pranešame“

2025-09-29 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 07:30

„TikTok“ žvaigždė Zuza Beine, būdama vos 14 metų, mirė po ilgos kovos su leukemija. Ji praleido daugiau nei dešimtmetį kovodama su šia sunkia liga, o jos gyvenimas ir drąsa įkvėpė milijonus sekėjų visame pasaulyje.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

„TikTok“ žvaigždė Zuza Beine, būdama vos 14 metų, mirė po ilgos kovos su leukemija. Ji praleido daugiau nei dešimtmetį kovodama su šia sunkia liga, o jos gyvenimas ir drąsa įkvėpė milijonus sekėjų visame pasaulyje.

REKLAMA
0

Zuza ir jos šeima nuo 2020 metų dokumentavo jos kelionę Instagram paskyroje @Zuzas_Way_To_Healing, kuri sulaukė beveik 2 milijonų sekėjų, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užgeso merginos gyvybė

Po Zuza mirties, jos šeima dalinosi žinia: „Su sudaužytomis širdimis pranešame, kad Zuza mirė vakar rytą.“

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant visų iššūkių, Zuza „11 iš savo 14 metų gyveno kovodama su negailestingu vėžiu, tačiau gyveno pilnavertiškiau ir dėkingiau nei daugelis. Jos buvimas pakeitė mus visiems laikams, ir jos mirtis taip pat pakeis.“

REKLAMA

Mergaitei buvo diagnozuota ūmine mieloidine leukemija, liga, kuri dažniausiai pasireiškia suaugusiems, tačiau Zuza su ja susidūrė būdama vos trejų metų.

Per savo gyvenimą ji penkis kartus įveikė ligą, išgyveno kaulų čiulpų transplantacijas ir kelis chemoterapijos kursus.

Savo paskutiniuose vaizdo įrašuose Zuza atvirai kalbėjo apie skausmą: „Būsiu atvira, pastaruoju metu mano sveikata nebuvo pati geriausia. Fiziškai ir emociškai. Pastaruoju metu jaučiu didžiulį skausmą. Nuolat vartoju nuskausminamuosius.“

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant sunkumų, Zuza mokė mus vertinti mažus dalykus, apie kuriuos dažnai pamirštame. Savo paskutiniame įraše ji sakė: „Diagnozė dėl vėžio privertė mane labai vertinti kasdienius dalykus, kuriuos daugelis dažnai laiko savaime suprantamais.“

Po jos mirties šeima pabrėžė, kad jos gyvenimą darė „gražų“ jos gebėjimas „susidoroti su sunkiausiomis aplinkybėmis, kaip liga, ir vis tiek gyventi pilnavertiškai.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mums nėra atsitiktinumas, kad paskutinis jos sukurtas vaizdo įrašas atspindi tai, už ką ji buvo dėkinga – tai liudijimas apie gyvenimą, pilną tiek grožio, tiek kančių.“

Ir nors „daugiau už viską ji norėjo būti įprasta, sveika, tačiau tai, kas darė jos gyvenimą tokiu gražiu, buvo jos gebėjimas susidurti su sunkiausiomis aplinkybėmis, kaip liga, ir vis tiek gyventi pilnavertiškai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų