Tėvai išgyvena skaudžią 14-metės netektį: „Su sudaužytomis širdimis pranešame“

Zuza ir jos šeima nuo 2020 metų dokumentavo jos kelionę Instagram paskyroje @Zuzas_Way_To_Healing, kuri sulaukė beveik 2 milijonų sekėjų, skelbė mirror.co.uk.
Užgeso merginos gyvybė
Po Zuza mirties, jos šeima dalinosi žinia: „Su sudaužytomis širdimis pranešame, kad Zuza mirė vakar rytą.“
Nepaisant visų iššūkių, Zuza „11 iš savo 14 metų gyveno kovodama su negailestingu vėžiu, tačiau gyveno pilnavertiškiau ir dėkingiau nei daugelis. Jos buvimas pakeitė mus visiems laikams, ir jos mirtis taip pat pakeis.“
Mergaitei buvo diagnozuota ūmine mieloidine leukemija, liga, kuri dažniausiai pasireiškia suaugusiems, tačiau Zuza su ja susidūrė būdama vos trejų metų.
Per savo gyvenimą ji penkis kartus įveikė ligą, išgyveno kaulų čiulpų transplantacijas ir kelis chemoterapijos kursus.
Savo paskutiniuose vaizdo įrašuose Zuza atvirai kalbėjo apie skausmą: „Būsiu atvira, pastaruoju metu mano sveikata nebuvo pati geriausia. Fiziškai ir emociškai. Pastaruoju metu jaučiu didžiulį skausmą. Nuolat vartoju nuskausminamuosius.“
Nepaisant sunkumų, Zuza mokė mus vertinti mažus dalykus, apie kuriuos dažnai pamirštame. Savo paskutiniame įraše ji sakė: „Diagnozė dėl vėžio privertė mane labai vertinti kasdienius dalykus, kuriuos daugelis dažnai laiko savaime suprantamais.“
Po jos mirties šeima pabrėžė, kad jos gyvenimą darė „gražų“ jos gebėjimas „susidoroti su sunkiausiomis aplinkybėmis, kaip liga, ir vis tiek gyventi pilnavertiškai.“
„Mums nėra atsitiktinumas, kad paskutinis jos sukurtas vaizdo įrašas atspindi tai, už ką ji buvo dėkinga – tai liudijimas apie gyvenimą, pilną tiek grožio, tiek kančių.“
Ir nors „daugiau už viską ji norėjo būti įprasta, sveika, tačiau tai, kas darė jos gyvenimą tokiu gražiu, buvo jos gebėjimas susidurti su sunkiausiomis aplinkybėmis, kaip liga, ir vis tiek gyventi pilnavertiškai.“
