  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė folkroko grupės įkūrėjas: „Jo labai trūks“

2025-09-25 12:25 / šaltinis: tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 12:25

Legendinis britų akustinės bosinės gitaros grojėjas Danny Thompsonas, įkūręs folkroko grupę „Pentangle“, mirė sulaukęs 86 metų.

Netektis (Nuotr. 123rf.com)

Legendinis britų akustinės bosinės gitaros grojėjas Danny Thompsonas, įkūręs folkroko grupę „Pentangle“, mirė sulaukęs 86 metų.

1

Jo vadybos atstovai pranešė, kad jis rugsėjo 23 dieną ramiai užmigo savo namuose Rickmansworthe, skelbė dailystar.co.uk.

Netektis

Pranešime pažymėta, kad Danny buvo muzikantas, „kurį mylėjo ir gerbė visi, su kuriais jis dirbo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo kūryba pasižymėjo „neprilygstama kokybe ir nepaprastu įvairių muzikantų skaičiumi, su kuriais jis bendradarbiavo“.

Gimęs 1939 metais Devone, Thompsonas pirmą profesionalų pasirodymą surengė būdamas vos 16 metų Soho klube.

Po privalomosios tarnybos Penange, Malaizijoje, kur grojo trimitą kariuomenės orkestre, jis grįžo į Jungtinę Karalystę ir 1963 metais pradėjo groti elektrine bosine gitara su Roy Orbisonu, kai šį turą rėmė „The Beatles“.

1967 metais Danny įkūrė folkroko grupę „Pentangle“ kartu su Johnu Renbournu, Jacqui McShee, Terry Coxu ir Bertu Janschu.

Grupė išleido albumą „Basket Of Light“, kuris pateko į Jungtinės Karalystės top 5, tačiau po kelerių metų D. Thompsonas paliko grupę ir toliau bendradarbiavo su daugybe kitų žymių muzikantų, įskaitant June Tabor, Nicką Drake'ą ir Richardą Thompsoną.

Jis taip pat prisidėjo prie britų mokslinės fantastikos serialo „Thunderbirds“ pagrindinės temos.

Jo vadyba apibūdino Danny kaip „gamtos jėgą“, muzikantą, kuris „tarnavo dainai ir praturtino kiekvieno, kurį sutiko, gyvenimą“.

„Jo labai trūks“, – teigė jie. 

