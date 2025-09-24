Tragiškai žuvo fotomenininkas, mecenatas: savo darbais garsino Lietuvą

1939 metais gimęs rašytojo Liudo Dovydėno sūnus mirė antradienį.
Po to, kai 1949-aisiais su šeima emigravo į JAV, J. Dovydėnas studijavo anglų kalbos ir literatūros studijas Browno universitete, taip pat mokėsi fotografijos Rod Ailando dizaino bei Ilinojaus technologijos institutuose.
Jis fotografavo žurnalams „The Times“, „National Geographic“, kūrė reportažines, reklamines fotografijas, fotomenininko kūrinių turi Meno institutas Čikagoje, Meno institutas Mineapolyje, Kongreso biblioteka Vašingtone.
J. Dovydėnas taip pat buvo 2007-aisiais Lietuvos rašytojų sąjungos įsteigtos L. Dovydėno premijos už geriausią lietuvišką romaną mecenatas ir vertinimo komisijos narys.
