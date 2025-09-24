Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškai žuvo fotomenininkas, mecenatas: savo darbais garsino Lietuvą

2025-09-24 15:26 / šaltinis: BNS
2025-09-24 15:26

Po sunkaus sužalojimo autoįvykyje mirė Jungtinėse Valstijose (JAV) gyvenęs kultūros mecenatas, fotomenininkas Jonas Dovydėnas, trečiadienį pranešė Rokiškio rajono savivaldybė.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

1

1939 metais gimęs rašytojo Liudo Dovydėno sūnus mirė antradienį.

Po to, kai 1949-aisiais su šeima emigravo į JAV, J. Dovydėnas studijavo anglų kalbos ir literatūros studijas Browno universitete, taip pat mokėsi fotografijos Rod Ailando dizaino bei Ilinojaus technologijos institutuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis fotografavo žurnalams „The Times“, „National Geographic“, kūrė reportažines, reklamines fotografijas, fotomenininko kūrinių turi Meno institutas Čikagoje, Meno institutas Mineapolyje, Kongreso biblioteka Vašingtone.

J. Dovydėnas taip pat buvo 2007-aisiais Lietuvos rašytojų sąjungos įsteigtos L. Dovydėno premijos už geriausią lietuvišką romaną mecenatas ir vertinimo komisijos narys.

