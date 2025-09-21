Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ukmergės rajone susidūrus vandens motociklams žuvo vyras

2025-09-21 09:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 09:52

Ukmergės rajone susidūrus dviems vandens motociklams žuvo vyras, pranešė policija.

Vandens motociklai Neryje. ELTA / Orestas Gurevičius

Ukmergės rajone susidūrus dviems vandens motociklams žuvo vyras, pranešė policija.

4

Policijos departamento duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 18.07 val. Ukmergės r., Lėno kaime, vandens motociklas, valdomas neblaivaus (1,75 prom.) vyro, gimusio 1979 m., atsitrenkė į šalia plaukiančio vandens motociklo šoną. Jį vairavęs 1975 m. gimęs vyras po susidūrimo žuvo.

Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 132 str. 1 d. – dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.

