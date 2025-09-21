Ukmergės rajone susidūrus vandens motociklams žuvo vyras

Policijos departamento duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 18.07 val. Ukmergės r., Lėno kaime, vandens motociklas, valdomas neblaivaus (1,75 prom.) vyro, gimusio 1979 m., atsitrenkė į šalia plaukiančio vandens motociklo šoną. Jį vairavęs 1975 m. gimęs vyras po susidūrimo žuvo.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 132 str. 1 d. – dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!