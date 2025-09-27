Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vos 28-erių būsimas tėtis staiga susmuko ir mirė: šeimos skausmui ribų nėra

2025-09-27 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 18:00

Lenkijoje, Gniezne, įvyko tragedija. 28-erių futbolininkas Maciej Białas po treniruotės staiga susmuko ir mirė. Jis buvo ne tik sportininkas, bet ir būsimas tėtis – kartu su žmona Wiktoria jiedu laukėsi pirmagimio.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Lenkijoje, Gniezne, įvyko tragedija. 28-erių futbolininkas Maciej Białas po treniruotės staiga susmuko ir mirė. Jis buvo ne tik sportininkas, bet ir būsimas tėtis – kartu su žmona Wiktoria jiedu laukėsi pirmagimio.

0

Maciej buvo tik baigęs futbolo treniruotę ir ruošėsi aplankyti savo dvynį brolį Mateuszą, kai staiga sunegalavo, rašoma mirror.co.uk.

28-erių būsimas tėtis po treniruotės susmuko ir mirė

Netrukus jis susmuko, jam sustojo širdis. Brolis nedelsdamas pradėjo gaivinimą – širdis trumpam vėl ėmė plakti, todėl atsirado vilties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitoji pagalba skubiai nugabeno jį į ligoninę. Chirurgai pašalino kraujo krešulį, sukėlusį širdies smūgį, tačiau buvo per vėlu – dėl ilgo deguonies trūkumo įvyko smegenų mirtis.

Maciej ir jo žmona dar neseniai sužinojo, kad laukiasi – tačiau jis nespėjo sužinoti kūdikio lyties. Vėliau paaiškėjo, kad šeima laukėsi berniuko.

Bendruomenė pagerbė futbolininką

Maciej buvo žinomas sporto bendruomenėje. Jis žaidė „Mieszko Gniezno“ bei septintosios lygos komandoje „Kolejarz Czeremcha“.

Kolegos jį prisiminė su pagarba: „Sūnus, vyras, brolis, mūsų draugas, o svarbiausia – nuostabus žmogus. Jis užaugo kartu su mumis futbolo pasaulyje.

Buvo ambicingas, ryžtingas, treniruotėse ir rungtynėse visuomet atiduodavo 100 proc. Jis įkvėpė daugelį mūsų tiek aikštėje, tiek už jos ribų.“

Sportininkas bus palaidotas Gniezne, į rytus nuo Poznanės.

