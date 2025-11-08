Dėl 1 priežasties vyrų pasididžiavimas gali vis trumpėti kasmet: nustebsite, kokia ji

Nors penis tiesiogine prasme nemažėja, dėl amžiaus ir tam tikrų gyvenimo būdo įpročių gali sumažėti jo dydis erekcijos būsenoje, mažėti audinių tonusas ir sėklidžių apimtis, rašoma gazetaexpress.com.
Kas vyksta iš tikrųjų?
Pasak Mary Samplaski, medicinos mokslų daktarės, urologės ir Pietų Kalifornijos universiteto vyrų vaisingumo centro vadovės, lytinio organo „susitraukimas“ dažnai reiškia erekcijos tvirtumo ir apimties sumažėjimą.
Jeigu matuojate varpos ilgį erekcijos metu, laikui bėgant jis gali tapti mažesnis. Vis dėlto, pasak gydytojos, tiksliai fiksuoti tokius pokyčius yra sudėtinga.
„Tikslaus medicininio instrumento, kuris matuotų varpos mažėjimą, nėra išrasta. Tačiau gerai žinoma, kad rūkymas ir senėjimas mažina testosterono gamybą, kas tiesiogiai tam daro įtaką“, – aiškina dr. Samplaski.
Kaip gyvenimo būdas veikia erekciją ir dydį?
Rūkymas pažeidžia kraujagysles ir trikdo kraujo tekėjimą į varpą, todėl erekcija nebepasiekia maksimalaus tvirtumo – šis įprotis gali prisidėti prie varpos trumpėjimo erekcijos metu.
Nors medikams vis dar ne iki galo aiškus testosterono ir erekcijos sutrikimų ryšys, tyrimai rodo: sumažėjęs testosterono lygis tikrai gali silpninti erekciją.
Tam tikros sveikatos problemos taip pat turi įtakos erekcijai. Dr. Samplaski teigia, kad širdies ligos, diabetas ir skydliaukės sutrikimai gali lemti matomą penio susitraukimą, t.y. erekcijos sutrikimą. Širdies problemos paveikia erekciją dėl kraujagyslių sienelių pokyčių ir hormonų disbalanso.
Urologas dr. Leslie Deane iš „Rush“ universiteto pabrėžia, kad nerimą turėtų kelti ne tik širdies skausmai, bet ir erekcijos sutrikimai lytinio akto metu, nes tai gali būti rimtų ligų ženklas.
Ką pataria daryti vyrams?
Jei penis nebėra toks, kaip anksčiau, tai verta aptarti su gydytoju – erekcijos sutrikimas gali būti pirmasis širdies ligos signalas.
Tuo tarpu gyvenimo būdo pokyčiai padeda daug ilgiau išsaugoti erekcijos funkciją ir varpos audinių tonusą.
Didžiausi „pagalbininkai“:
- metimas rūkyti;
- fizinis aktyvumas.
Sportas gerina kraujotaką ir gali padėti atkurti net sėklidžių funkciją.
Nutukimas taip pat svarbus faktorius – riebaliniame audinyje yra fermento, kuris testosteroną paverčia estrogenu, dar žinomu kaip moteriškasis hormonas, o tai silpnina erekciją ir netgi gali lemti audinių sumažėjimą.
Vis dėlto, net ir sveikam, aktyviam vyrui su amžiumi tam tikras erekcijos „susitraukimas“ yra natūralus procesas.
Natūralus erekcijos sumažėjimas su amžiumi – normalus reiškinys. Tačiau vyrai gali jį sulėtinti sportuodami, atsisakydami rūkymo ir suprasdami, kad seksualinis gyvenimas nesibaigia, net jei erekcija tokia nebe tokia, kaip jaunystėje.
