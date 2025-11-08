 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Vyrų sveikata

Dėl 1 priežasties vyrų pasididžiavimas gali vis trumpėti kasmet: nustebsite, kokia ji

2025-11-08 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 20:20

Tai skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau turi pagrindą realybėje: kai kurie kasdieniai įpročiai tikrai gali sumažinti vyro lytinį organą.

Centimetrai, matavimo juostelė (nuotr. 123rf.com)

Tai skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau turi pagrindą realybėje: kai kurie kasdieniai įpročiai tikrai gali sumažinti vyro lytinį organą.

REKLAMA
0

Nors penis tiesiogine prasme nemažėja, dėl amžiaus ir tam tikrų gyvenimo būdo įpročių gali sumažėti jo dydis erekcijos būsenoje, mažėti audinių tonusas ir sėklidžių apimtis, rašoma gazetaexpress.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas vyksta iš tikrųjų?

Pasak Mary Samplaski, medicinos mokslų daktarės, urologės ir Pietų Kalifornijos universiteto vyrų vaisingumo centro vadovės, lytinio organo „susitraukimas“ dažnai reiškia erekcijos tvirtumo ir apimties sumažėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu matuojate varpos ilgį erekcijos metu, laikui bėgant jis gali tapti mažesnis. Vis dėlto, pasak gydytojos, tiksliai fiksuoti tokius pokyčius yra sudėtinga.

REKLAMA

„Tikslaus medicininio instrumento, kuris matuotų varpos mažėjimą, nėra išrasta. Tačiau gerai žinoma, kad rūkymas ir senėjimas mažina testosterono gamybą, kas tiesiogiai tam daro įtaką“, – aiškina dr. Samplaski.

Kaip gyvenimo būdas veikia erekciją ir dydį?

Rūkymas pažeidžia kraujagysles ir trikdo kraujo tekėjimą į varpą, todėl erekcija nebepasiekia maksimalaus tvirtumo – šis įprotis gali prisidėti prie varpos trumpėjimo erekcijos metu.

REKLAMA
REKLAMA

Nors medikams vis dar ne iki galo aiškus testosterono ir erekcijos sutrikimų ryšys, tyrimai rodo: sumažėjęs testosterono lygis tikrai gali silpninti erekciją.

Tam tikros sveikatos problemos taip pat turi įtakos erekcijai. Dr. Samplaski teigia, kad širdies ligos, diabetas ir skydliaukės sutrikimai gali lemti matomą penio susitraukimą, t.y. erekcijos sutrikimą. Širdies problemos paveikia erekciją dėl kraujagyslių sienelių pokyčių ir hormonų disbalanso.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Urologas dr. Leslie Deane iš „Rush“ universiteto pabrėžia, kad nerimą turėtų kelti ne tik širdies skausmai, bet ir erekcijos sutrikimai lytinio akto metu, nes tai gali būti rimtų ligų ženklas.

Ką pataria daryti vyrams?

Jei penis nebėra toks, kaip anksčiau, tai verta aptarti su gydytoju – erekcijos sutrikimas gali būti pirmasis širdies ligos signalas.

REKLAMA

Tuo tarpu gyvenimo būdo pokyčiai padeda daug ilgiau išsaugoti erekcijos funkciją ir varpos audinių tonusą.

Didžiausi „pagalbininkai“:

Sportas gerina kraujotaką ir gali padėti atkurti net sėklidžių funkciją.

Nutukimas taip pat svarbus faktorius – riebaliniame audinyje yra fermento, kuris testosteroną paverčia estrogenu, dar žinomu kaip moteriškasis hormonas, o tai silpnina erekciją ir netgi gali lemti audinių sumažėjimą.

REKLAMA

Vis dėlto, net ir sveikam, aktyviam vyrui su amžiumi tam tikras erekcijos „susitraukimas“ yra natūralus procesas.

Natūralus erekcijos sumažėjimas su amžiumi – normalus reiškinys. Tačiau vyrai gali jį sulėtinti sportuodami, atsisakydami rūkymo ir suprasdami, kad seksualinis gyvenimas nesibaigia, net jei erekcija tokia nebe tokia, kaip jaunystėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų