TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Tai ne mokslinė fantastika“: Albanijoje pristatyta DI sukurta ministrė

2025-09-12 09:04
2025-09-12 09:04
2025-09-12 09:04

Albanija tapo pirmąja pasaulio šalimi, paskyrusia ministrę, sukurtą dirbtinio intelekto pagalba. Jos vardas – Diella, išvertus iš albanų kalbos reiškiantis „saulės spindulius“. Naujoji ministrė bus atsakinga už viešuosius pirkimus, rašo „Politico“.

Dirbtinis intelektas (nuotr. SCANPIX)

Albanija tapo pirmąja pasaulio šalimi, paskyrusia ministrę, sukurtą dirbtinio intelekto pagalba. Jos vardas – Diella, išvertus iš albanų kalbos reiškiantis „saulės spindulius". Naujoji ministrė bus atsakinga už viešuosius pirkimus, rašo „Politico".

1

Premjeras Edi Rama dar vasarą užsiminė, jog šalis galėtų turėti dirbtinio intelekto sukurtą ministrę. Tiesa, tuo metu daugelis netikėjo, kad idėja taip greitai virs realybe.

Ketvirtadienį Tiranoje vykusioje socialistų partijos asamblėjoje E. Rama paskelbė, kuriems ministrams teks palikti savo pareigas, o kurie liks dar vienai kadencijai. Tą pačią dieną jis pristatė ir Diellą – vienintelę nežmogišką vyriausybės narę.

„Diella yra pirmoji narė, kuri nėra fiziškai čia, bet egzistuoja virtualiai, ji sukurta dirbtinio intelekto pagrindu“, – sakė E. Rama partijos nariams.

Pasak jo, visi sprendimai susiję su viešaisiais pirkimais bus perduoti Diellai. Premjeras tikina, kad Albanija taps šalimi, kur viešieji pirkimai bus visiškai nekorumpuoti, o visos lėšos – skaidrios.

„Tai ne mokslinė fantastika, o Diellos pareiga“, – pabrėžė jis.

Virtuali ministrė kovos su korupcija

Albanijos gyventojai Diellą jau pažįsta – ji administruoja šalies „e-Albania“ platformą, leidžiančią piliečiams naudotis beveik visomis valdžios institucijų paslaugomis internetu. Ministrė turi ir avatarą – jaunos moters, vilkinčios tradicinius albanų drabužius.

„Diella vertins viešųjų pirkimų pasiūlymus ir galės pritraukti talentus iš viso pasaulio, kartu mažindama išankstinio nusistatymo baimę ir administracijos nelankstumą“, – teigė E. Rama.

Albanija ilgą laiką kovoja su korupcija, ypač viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų srityse – tai nuolat akcentuojama Europos Sąjungos ataskaitose. 2025 m. gegužę E. Rama laimėjo istorinę ketvirtąją kadenciją, pažadėdamas, kad iki 2030 m. šalis prisijungs prie Europos Sąjungos.

