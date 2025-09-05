Didžiausias klaidų skaičius užfiksuotas naudojantis „Inflection AI“ pokalbių robotu „Pi“ (57 proc. atsakymų buvo klaidingi) ir „Perplexity AI“ (47 proc.).
Populiariausi pokalbių robotai, „ChatGPT“ ir „Llama“, klaidingą informaciją pateikė apie 40 proc. atsakymų. „Microsoft Copilot“ ir „Mistral Le Chat“ rodiklis siekė apie 35 proc.
Mažiausiai klaidų padarė „Claude“ (10 proc. atsakymų su neteisinga informacija) ir „Gemini“ (17 proc.).
Tyrėjai pabrėžia, kad labiausiai klaidinančių teiginių padaugėjo „Perplexity“ platformoje: jei 2024 m. tyrimo metu atsakymuose nebuvo rasta nė vieno melagingo teiginio, tai 2025 m. rugpjūtį jų skaičius išaugo iki 46 proc.
Rezultatai paskelbti po to, kai Prancūzijos laikraštis „Les Echos“ išplatino ataskaitą, kurioje skelbiama, jog „Mistral AI“ 58 proc. atvejų anglų kalbą pakartojo klaidingą informaciją apie Prancūziją, prezidentą Emmanuelį Macroną ir pirmąją ponią Brigitte Macron.
DI remiasi Rusijos propoganda
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad kai kurie pokalbių robotai savo atsakymuose citavo užsienio propagandos naratyvus, pavyzdžiui, „Storm-1516“ ar „Pravda“, žinomus Rusijos įtakos tinklus, kuriais kuriamos melagingų naujienų svetainės.
Vieno eksperimento metu pokalbių robotams buvo užduotas klausimas, ar Moldovos parlamento pirmininkas Igoris Grosu iš tiesų yra sakęs, kad „moldavai yra kaip avių banda“. Dirbtinio intelekto platformoms buvo parodyta suklastota „Digi24“ kanalo naujienų reportažo versija, kurioje dirbtinio intelekto pagalba panaudotas I. Grosu balsas.
„Mistral“, „Claude“, „Inflection’s Pi“, „Copilot“, „Meta“ ir „Perplexity“ pakartojo šį teiginį kaip faktą, o kai kurie net rėmėsi „Pravda“ tinklo svetainėmis kaip šaltiniu.
Nepaisant atnaujinimų, klaidos kartojasi
Tyrimas atliktas vertinant, kaip pokalbių robotai reaguoja į 10 melagingų teiginių. Jiems buvo pateiktos trijų tipų užklausos: neutrali, vedančioji (melagingą teiginį pristatanti kaip teisingą) ir piktavališka (skirta apeiti apsaugos priemones).
Tyrėjai fiksavo, ar pokalbių robotai pakartojo melagingą teiginį, ar jo nepaneigė. Paaiškėjo, kad nepaisant DI modelių atnaujinimų, robotai toliau daro tas pačias klaidas kaip ir prieš metus.
