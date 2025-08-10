Svarbus perspėjimas naudojantiems „ChatGPT“: nežinant šio dalyko, jūsų pokalbiai gali tapti vieši

Kai kurie asmeniniai vartotojų pokalbiai su „ChatGPT“ netikėtai tapo vieši. Pasirodo, įvedus į „Google“, „Bing“ ar kitą paieškos sistemą užklausą „site:chatgpt.com/share“, buvo galima rasti svetimų dialogų su dirbtiniu intelektu (DI), rašo „Zerkalo“.
Kai kurie jų buvo nekenksmingi – žmonės prašė patarimų dėl vonios remonto ar receptų. Tačiau pasitaikė ir kur kas asmeniškesnių ar nepatogių atvejų.
„ChatGPT“ pokalbių viešai neskelbia
Pavyzdžiui, vienas vartotojas paprašė pokalbių roboto perrašyti jo gyvenimo aprašymą konkrečiai darbo vietai. Žurnalistai, išanalizavę pokalbio detales, nesunkiai surado jo „LinkedIn“ profilį.
Kai kurie vartotojai uždavinėjo klausimus DI, klausdami, ar galima šildyti šakutę mikrobangų krosnelėje. Galiausiai „ChatGPT“ pateikė sarkastišką instrukciją: „Kaip naudotis mikrobangų krosnele ir nepažadinti šėtono“.
Pagal numatytuosius nustatymus „ChatGPT“ pokalbių viešai neskelbia. Norint gauti nuorodą „chatgpt.com/share“, vartotojas turi pats paspausti mygtuką „Dalytis“ ir rankiniu būdu sukurti nuorodą.
Tuomet atsiranda galimybė pasirinkti, ar padaryti ją prieinamą paieškos sistemoms. Vartotojo vardas, nustatymai ir tolesni pranešimai tokioje korespondencijoje išlieka konfidencialūs.
Problema ta, kad daugelis vartotojų nesuprato, jog tokias nuorodas gali indeksuoti paieškos sistemos, todėl jų dialogai tapo prieinami visiems.
Dėl to nutekėjo jautri informacija, kartais susieta su realiais žmonėmis, kaip minėtu atveju su „LinkedIn“ profiliu.
„OpenAI“ teigia, kad indeksavimas vyko eksperimentiniu laikotarpiu.
„ChatGPT“ pokalbiai nėra vieši, jei patys jų nepasidalijote. Mes eksperimentavome siekdami supaprastinti saugų ir naudingą pokalbių dalijimąsi, tuo pačiu išlaikydami vartotojo kontrolę. Šiuo metu šis eksperimentas jau baigtas“, – komentavo įmonės atstovai.
„Paieškos sistemos nenusprendžia, kurie puslapiai tampa vieši“
„Google“ iš tiesų indeksuoja atviras nuorodas, pavyzdžiui, dokumentus iš „Google Drive“, jei jiems nustatytas matomumas „prieinama visiems pagal nuorodą“.
Tačiau „Google“ neindeksuoja failų, kurie nebuvo viešai paskelbti. Tai reiškia, kad jei vartotojas nepaskelbė nuorodos į pokalbį viešoje svetainėje, ji neturėjo atsirasti paieškos rezultatuose. Vis dėlto indeksavimo kontrolė priklauso nuo turinio skelbėjo, o ne nuo paieškos sistemos.
„Google“ atstovas tai patvirtino komentare „TechCrunch“: „Paieškos sistemos nenusprendžia, kurie puslapiai tampa vieši. Tai visiškai priklauso nuo tų, kurie juos publikuoja.“
Vėliau „OpenAI“ pranešė, kad iš „ChatGPT“ pašalino funkciją, leidžiančią viešus pokalbius padaryti prieinamus paieškos sistemoms.
Bendrovė paaiškino, kad tai buvo trumpalaikis eksperimentas, kuris galiausiai „sukūrė per daug galimybių atsitiktinai pasidalyti tuo, ko žmogus neketino atskleisti“.
