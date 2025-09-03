Klaipėdos universitete pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje DI laboratorija: „Realiai man dirbtinis intelektas pakeitė visą „Google“

„Esame skeleto sistemoje. Yra visos sistemos, galime pasirinkti, kuri domina, ar kuri pagal tematiką, tai, pavyzdžiui, įėjus į širdies ir kraujagyslių, galime pamatyti pagrindines sistemas ir širdies darbą“, – sakė Klaipėdos universiteto mokslininkė.
Ji pristato dar vieną būdą, kaip galima mokantis žmogaus anatomijos panaudoti dirbtinį intelektą. Būtent jo tyrinėjimo ir perpratimo laboratoriją uostamiesčio aukštoji mokykla pirmoji Lietuvoje atidaro nuo rugsėjo pirmosios.
„Kaip žinia, kiekvieną savaitę išgirstame, kad dirbtinis intelektas tobulėja ne valandomis, o minutėmis, gal net sekundėmis. Jauniesiems mūsų studentams ir ne tik studentams – moksleiviams, tai yra galimybė dar kartą pasitikrinti šioje laboratorijoje savo žinias“, – komentavo Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas.
Apie dirbtinį intelektą pasisako Klaipėdos studentai
Studentai tokią naujovę pasitinka su dideliu smalsumu. Pasakoja, kad dirbtinį intelektą naudoja kone nuolat, tačiau labiau kasdienei veiklai, o laboratorijoje bus įmanoma pažvelgti į jo vidų:
„ChatGPT“ naudojausi per mokslo metus paskutinius. Manau, kad pasaulis progresuoja į priekį ir reikėtų lavinti šį dalyką, bet gal ateityje reikėtų įtvirtinti įstatymus ties šituo dalyku.“
„Su draugais diskutuojant. Kur tiesiog reikia pasitikslinti, pasiklausti. Kažką apie mašiną klausiau, nes ieškau pirkti automobilio. Patarė tikriausiai gerai, bet dar nenusipirkau.“
„Šiaip visko klausiu. Šiaip naudingas dalykas, palengvina paieškas visas.“
„Dažniausiai būna kokių įdomesnių faktų pasiieškau arba pasitikslinti kažkokią informaciją.“
„Realiai man dirbtinis intelektas pakeitė visą „Google“ „searchą“. Ko reikia, einu klausti ten. Pats nebeieškau jau internete.“
Skaitmeninių technologijų ekspertai jau dabar pastebi, jog dirbtinis intelektas vis intensyviau perima vartotojus iš „Google“ paieškos sistemos. Apie tai būsimieji naujosios laboratorijos studentai taip pat galės sužinoti bei paanalizuoti. Iš viso bus galima vykdyti beveik pusšimtį įvairiausių veiklų. Nuo muzikos kūrybos iki sveikatos ar ekonomikos prognozių.
„Norime parodyti, kad dirbtinis intelektas nėra tik „ChatGPT“, bet kad tai yra žymiai, žymiai plačiau. Ir stengsimės parodyti ir jaunuoliams, ir mokytojams, kaip pačia didžiausia apimtimi galima įveiklinti dirbtinį intelektą ir kaip jis gali tapti įrankiu didesnei kūrybai“, – aiškino „STEAM Klaipėda“ vadovė Aelita Bredelytė.
Dirbtinio intelekto pagalba galima net numatyti, ar saugu gyventi šalia jūros bei vandenyno, jei klimatas nenustos šilti.
Galima pamatyti ir potvynio imitaciją, Jungtinių Amerikos Valstijų Floridos pakrantės, kada Atlanto vandenyno vanduo kyla aukštyn ir užtvindo vieną iš priekrantės regionų.
Pagal dienos nuotaiką – ji skirta mokytis ar švęsti, dirbtinis intelektas čia pat sukuria ir foninę muziką. Štai kokią parinko laboratorijos atidarymo ir aptarimo proga.
