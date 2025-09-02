Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje per vieną naktį – 4 įsibrovimai į vaistines: įtariami nepilnamečiai

2025-09-02 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 10:10

Naktį į pirmadienį Klaipėdoje buvo gauti keturi pranešimai apie įsibrovimus į uostamiesčio vaistines. Pareigūnai įtaria, kad tai galėjo padaryti nepilnamečiai.

Policija BNS Foto

Naktį į pirmadienį Klaipėdoje buvo gauti keturi pranešimai apie įsibrovimus į uostamiesčio vaistines. Pareigūnai įtaria, kad tai galėjo padaryti nepilnamečiai.

0

Kaip skelbia Klaipėdos apskrities policija, nuo 2.31 val. iki 4.57 val. buvo gauti pranešimai dėl galimų įsibrovimų į dvi Taikos prospekte ir į dvi Vingio gatvėje esančias vaistines.

Pareigūnai dar tikslina padarytą žalą ir kas buvo pavogta.

Nustatyti trys galimai nusikalstamą veiką įvykdę nepilnamečiai asmenys.

Dėl trijų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai, dėl vieno atvejo Klaipėdoje, Vingio gatvėje, aplinkybės tikslinamos.

