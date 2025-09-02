Klaipėdoje per vieną naktį – 4 įsibrovimai į vaistines: įtariami nepilnamečiai

Kaip skelbia Klaipėdos apskrities policija, nuo 2.31 val. iki 4.57 val. buvo gauti pranešimai dėl galimų įsibrovimų į dvi Taikos prospekte ir į dvi Vingio gatvėje esančias vaistines.
Pareigūnai dar tikslina padarytą žalą ir kas buvo pavogta.
Nustatyti trys galimai nusikalstamą veiką įvykdę nepilnamečiai asmenys.
Dėl trijų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai, dėl vieno atvejo Klaipėdoje, Vingio gatvėje, aplinkybės tikslinamos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!