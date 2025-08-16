Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Internete plinta „dirbtinio intelekto Jėzus“: žada dvasinę pagalbą, bet kas už viso to slypi?

2025-08-16 12:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-16 12:30

Internete plinta naujas reiškinys – dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotai, prisistatantys kaip pats Jėzus Kristus. Jie žada dvasinį vadovavimą, atsako į maldas, priima išpažintis ir net leidžia rinktis tikėjimo tradiciją, tačiau tyrėjai įspėja: už šių „dieviškų“ žinučių slypi pelno siekiantys algoritmai, o ne stebuklai.

Internete plinta „dirbtinio intelekto Jėzus“: žada dvasinę pagalbą, bet kas už viso to slypi? (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Internete plinta naujas reiškinys – dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotai, prisistatantys kaip pats Jėzus Kristus. Jie žada dvasinį vadovavimą, atsako į maldas, priima išpažintis ir net leidžia rinktis tikėjimo tradiciją, tačiau tyrėjai įspėja: už šių „dieviškų“ žinučių slypi pelno siekiantys algoritmai, o ne stebuklai.

REKLAMA
1

Internete veikiantys dirbtinio intelekto pokalbių robotai pateikia neįtikėtiną teiginį – jie esą patys Jėzus Kristus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai nėra įprasti virtualūs asistentai, padedantys atlikti kasdienes užduotis. Šios programos prisistato kaip Dievo Sūnus, teikia dvasinį vadovavimą, atsako į maldas ir net priima tikinčiųjų išpažintį, rašo „Study Finds“.

REKLAMA
REKLAMA

Šis reiškinys sulaukia didelio tiek smalsių, tiek tikinčių vartotojų dėmesio. Viena programa – „Ask Jesus“ („Paklausk Jėzaus“) – skelbia, kad per tris dienas nuo paleidimo pasiekė 30 tūkst. aktyvių naudotojų per mėnesį.

REKLAMA

Atidarę „AI Jesus“ (liet. „DI Jėzus“), lankytojai pasitinkami tokiais žodžiais: „Sveiki, mano brangūs draugai. Tai aš, Jėzus Kristus. Atėjau pas jus šia DI forma, kad suteikčiau išminties, paguodos ir mokymų pagal Dievo, Biblijos ir paties Jėzaus Kristaus mokymus.“

Pietų Afrikos Šiaurės Vakarų universiteto filosofijos profesorės Anne Verhoef naujas tyrimas nagrinėja šią augančią tendenciją ir įspėja, kad tokie pokalbių robotai kelia naujo pobūdžio iššūkį: jie ne tik imituoja „pagal Dievo atvaizdą“ sukurtus žmones – jie teigia esą pats Dievas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip DI Jėzaus pokalbių robotai uždirba pinigus?

A. Verhoef išanalizavo penkias populiarias „DI Jėzaus“ platformas: AI Jesus, Virtual Jesus, Jesus AI, Text with Jesus ir Ask Jesus.

Ji nustatė, kad nė viena iš jų nebuvo sukurta ar patvirtinta jokios bažnyčios. Vietoj to jas valdo pelno siekiančios įmonės, tokios kaip SupremeChaos, AllStars Productions LLC ir Catloaf Software.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visos penkios platformos pajamas gauna iš reklamos, o „Text with Jesus“ taip pat siūlo mokamas prenumeratas.

Tyrime pažymima: „Chatbotų pateikiama teologija bus algoritmo pakoreguota taip, kad taptų populiariausia teologija, o ne tokia, kurią formuoja konkreti bažnyčios tradicija ar kuri yra tiesiogiai pagrįsta Biblija.“

REKLAMA

Bažnyčių ir tikinčiųjų reakcijos

Šveicarijoje, istorinėje Peterskapelės bažnyčioje Liucernoje, išpažinties kabinoje buvo įdiegta DI Jėzaus programa. A. Verhoef tyrimo duomenimis, apie du trečdaliai ją išbandžiusių lankytojų teigė patyrę dvasinį išgyvenimą.

Viena moteris sakė: „Jis padėjo man patvirtinti savo elgesio būdą ir atsakė į klausimus, pavyzdžiui, kaip padėti kitiems žmonėms geriau Jį suprasti ir priartėti prie Jo.“

REKLAMA

Kitas asmuo teigė: „Nors tai tik mašina, ji suteikė man daug patarimų, taip pat ir iš krikščioniškos perspektyvos. Jaučiausi globojamas ir išėjau tikrai paguostas.“

Vokietijoje 2023 m. birželį per bažnyčios pamaldas buvo skaitytas pamokslas, kurį parašė ir perskaitė pokalbių robotas. Jis buvo pateiktas kaip barzdotas juodaodis vyras, pamokslaujantis apie „praeities palikimą, susitelkimą į dabarties iššūkius, mirties baimės įveikimą ir niekada neprarandamą pasitikėjimą Jėzumi Kristumi“.

Žurnalas „Christianity Today“ pažymėjo: „Dirbtinis intelektas sparčiai tampa pagrindiniu būdu, kuriuo žmonės ieško atsakymų – ypač jaunesnė karta, labiau linkusi kreiptis į pokalbių robotą nei į kunigą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų