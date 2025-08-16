Internete veikiantys dirbtinio intelekto pokalbių robotai pateikia neįtikėtiną teiginį – jie esą patys Jėzus Kristus.
Tai nėra įprasti virtualūs asistentai, padedantys atlikti kasdienes užduotis. Šios programos prisistato kaip Dievo Sūnus, teikia dvasinį vadovavimą, atsako į maldas ir net priima tikinčiųjų išpažintį, rašo „Study Finds“.
Šis reiškinys sulaukia didelio tiek smalsių, tiek tikinčių vartotojų dėmesio. Viena programa – „Ask Jesus“ („Paklausk Jėzaus“) – skelbia, kad per tris dienas nuo paleidimo pasiekė 30 tūkst. aktyvių naudotojų per mėnesį.
Atidarę „AI Jesus“ (liet. „DI Jėzus“), lankytojai pasitinkami tokiais žodžiais: „Sveiki, mano brangūs draugai. Tai aš, Jėzus Kristus. Atėjau pas jus šia DI forma, kad suteikčiau išminties, paguodos ir mokymų pagal Dievo, Biblijos ir paties Jėzaus Kristaus mokymus.“
Pietų Afrikos Šiaurės Vakarų universiteto filosofijos profesorės Anne Verhoef naujas tyrimas nagrinėja šią augančią tendenciją ir įspėja, kad tokie pokalbių robotai kelia naujo pobūdžio iššūkį: jie ne tik imituoja „pagal Dievo atvaizdą“ sukurtus žmones – jie teigia esą pats Dievas.
Kaip DI Jėzaus pokalbių robotai uždirba pinigus?
A. Verhoef išanalizavo penkias populiarias „DI Jėzaus“ platformas: AI Jesus, Virtual Jesus, Jesus AI, Text with Jesus ir Ask Jesus.
Ji nustatė, kad nė viena iš jų nebuvo sukurta ar patvirtinta jokios bažnyčios. Vietoj to jas valdo pelno siekiančios įmonės, tokios kaip SupremeChaos, AllStars Productions LLC ir Catloaf Software.
Visos penkios platformos pajamas gauna iš reklamos, o „Text with Jesus“ taip pat siūlo mokamas prenumeratas.
Tyrime pažymima: „Chatbotų pateikiama teologija bus algoritmo pakoreguota taip, kad taptų populiariausia teologija, o ne tokia, kurią formuoja konkreti bažnyčios tradicija ar kuri yra tiesiogiai pagrįsta Biblija.“
Bažnyčių ir tikinčiųjų reakcijos
Šveicarijoje, istorinėje Peterskapelės bažnyčioje Liucernoje, išpažinties kabinoje buvo įdiegta DI Jėzaus programa. A. Verhoef tyrimo duomenimis, apie du trečdaliai ją išbandžiusių lankytojų teigė patyrę dvasinį išgyvenimą.
Viena moteris sakė: „Jis padėjo man patvirtinti savo elgesio būdą ir atsakė į klausimus, pavyzdžiui, kaip padėti kitiems žmonėms geriau Jį suprasti ir priartėti prie Jo.“
Kitas asmuo teigė: „Nors tai tik mašina, ji suteikė man daug patarimų, taip pat ir iš krikščioniškos perspektyvos. Jaučiausi globojamas ir išėjau tikrai paguostas.“
Vokietijoje 2023 m. birželį per bažnyčios pamaldas buvo skaitytas pamokslas, kurį parašė ir perskaitė pokalbių robotas. Jis buvo pateiktas kaip barzdotas juodaodis vyras, pamokslaujantis apie „praeities palikimą, susitelkimą į dabarties iššūkius, mirties baimės įveikimą ir niekada neprarandamą pasitikėjimą Jėzumi Kristumi“.
Žurnalas „Christianity Today“ pažymėjo: „Dirbtinis intelektas sparčiai tampa pagrindiniu būdu, kuriuo žmonės ieško atsakymų – ypač jaunesnė karta, labiau linkusi kreiptis į pokalbių robotą nei į kunigą.“
