Šias profesijas dirbtinis intelektas pakeis pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“

Pasak Užimtumo tarnybos, didžiausią grėsmę dirbtinis intelektas kelia ne vos studijas baigusiems specialistams, o vyresnio amžiaus darbuotojams, kuriems sunkiau pasivyti technologijų traukinį.
Vaizdo įrašuose audiovizualinio turinio kūrėjas Tomas Sakro patenka į ne itin malonias situacijas. Ir, visgi, tam, kad sukurtų tokius vaizdus, Tomui nereikėjo pralieti nei vieno kraujo lašo – į pagalbą jis pasitelkė beveik visagalį dirbtinį intelektą.
Anksčiau tokį vaizdo įrašą sukurti galėdavo tik itin patyrę animatoriai, mat išjudinti statišką nuotrauką yra ypač sudėtinga, o ir užtruktų toks darbas tiek, kad paprasčiausiai niekam neapsimokėtų jo daryti. O štai pasitelkus robotą, aprašius jam idėją ir pateikus nuotrauką, rezultatą jau galima matyti po kelių minučių.
Pakeis ne profesijas, o užduotis
Dirbtinio intelekto teikiamomis naudomis jau naudojasi nemaža dalis įmonių, mat tai padeda sutaupyti nemažai išteklių.
Vaizdo įrašų kūrimas – tik viena iš begalės sričių. „Microsoft“ atliktas tyrimas atskleidė, kad dirbtinis intelektas labiausiai paveiks vertėjų, istorikų ir pardavėjų darbą.
„Tos sritys yra, kur pats dirbtinis intelektas ne profesijas pakeis, bet pakeis tam tikras užduotis, kurios gali būti keičiamos“, – aiškino „Why AI“ įkūrėjas Antanas Bernatonis.
Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ sėkmingai integruoja dirbtinį intelektą į įvairius darbo procesus, o sparčiausiai robotai darbuojasi programavimo ir klientų aptarnavimo srityse, kur demonstruoja puikius rezultatus.
„Čia žaviausia dalis, kad dirbtinis intelektas gali ignoruoti emociją. Jis gali daug kartų klausytis jūsų blogo komentaro arba jūsų pakelto tono ir į tai nereaguoti“, – sakė „Telia“ skaitmeninės transformacijos vadovas Vygintas Domarkas.
„Telia“ skaičiuoja, kad dirbtinis intelektas jau dabar per mėnesį sutaupo vidutiniškai 9 pilnu etatu dirbančių žmonių darbą.
„Per šiuos metus mes jau esam sutaupę daugiau nei 10 tūkstančių valandų. Kadangi įrankiai tobulėja ir mes jų diegiame vis daugiau, tai iki metų pabaigos tas kiekis dar ženkliai paaugs“, – teigė V. Domarkas.
Jaunesniems programuotojams – grėsmė netekti darbo
Dirbtinis intelektas puikiai valdo programavimo kalbas, todėl labai nesunkiai gali atlikti paprastas programavimo užduotis. Specialistai prognozuoja, kad netolimoje ateityje įmonės gali išvis atsisakyti jaunesniųjų programuotojų, o tokius darbus dažniausiai dirbdavo vos studijas baigę jaunuoliai.
„Didžiausia problema bus tiems tinginiams vadinamiems, kurie galvoja, ai va, pasibaigsiu, padarysiu kiek įmanoma mažiau ir vis tiek atlyginimą gausiu. Tai tokiems žmonėms bus labai labai sunku“, – sakė A. Bernatonis.
Pranašumą šiuo atveju turi tie, kurie į naujovių traukinį įšoka pirmieji. Vis daugiau informacinių technologijų specialistų persikvalifikuoja į dirbtinio intelekto trenerius ir veda mokymus įmonėms, padeda automatizuoti ir efektyvinti darbą, o taip pat sutaupyti išlaidų.
„Įmonėms yra dideli privalumai, jeigu įvyksta optimizacija. Kitaip sakant, galima atleisti daugiau darbuotojų, o našumas lieka tas pats. Arba dar didesnis“, – teigė T. Sakro.
O štai Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė pastebi, kad dirbtinis intelektas grėsmę kelia ne jauniems ir nepatyrusiems specialistams, o atvirkščiai – vyresnio amžiaus darbuotojams. Mat jauni žmonės prie technologijų prisitaiko daug greičiau.
„Lietuvoje mes vis dažniau susiduriame su ta problema, kad įgijau kažkokį diplomą, įgijau kažkokią kompetenciją ir konkrečioje pozicijoje taip ir dirbsiu. Bet šiuolaikinėje rinkoje jau taip nėra“, – sakė tarnybos direktorė.
Didžiausia problema – duomenų apsauga
Pasak specialistų, bene didžiausia problema su robotų integracija į kasdienius darbus – duomenų apsauga. Dirbtinio intelekto platformos „nexos.ai“ komercijos vadovas Justas Morkūnas pabrėžia svarbu žingsnį skaitmenizacijos link žengti atsakingai.
„Kiekvienas darbuotojas atsineša savo mėgiamus įrankius ir pradeda juos naudoti. Tai tampa įmonei didžiule problema, kaip tu gali kontroliuoti savo informaciją, kur ji nueina, kas su ja vyksta“, – aiškino J. Morkūnas.
Specialistai skaičiuoja, kad didesnės įmonės jau dabar kasmet investuoja milijonus į dirbtinio intelekto įrankius ir specialius mokymus darbuotojams tam, kad galėtų optimizuoti darbą.
