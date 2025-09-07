Dirbtinis intelektas užkariauja ir senjorų gyvenimą: vieni džiaugiasi, o kiti baiminasi

Maždaug tuzinas senjorų klasėje Merilande gavo paprastą užduotį. Instruktorius Tomba Kambui parodė porą nuotraukų kompiuterio ekrane ir paklausė: „Kuris iš šių vaizdų sukurtas dirbtinio intelekto?“
Pirmasis pratimas buvo nesudėtingas – vienoje nuotraukoje moters galva buvo iškraipyta, o kitoje turistės asmenukėje matėsi du Eifelio bokštai. Vėliau T. Kambui parodė trečią nuotraukų porą.
„Atpažįstant DI sukurtus vaizdus, verta žiūrėti į pirštus, rankas, dantis, ausų spenelius“, – aiškino T. Kambui senjorams.
Senjorai mokosi, kaip gyventi pasaulyje, kurį formuoja DI
JAV senjorai, patyrę tokius technologijų šuolius kaip kompiuterių ar interneto atsiradimas, šiandien susiduria su sparčia dirbtinio intelekto plėtra. Kai kurie tik dabar pripranta prie išmaniųjų telefonų, o kartu turi mokytis gyventi pasaulyje, kurį vis labiau formuoja DI.
Instruktoriai, vedantys kursus vyresnio amžiaus žmonėms, „The Washington Post“ pasakojo, kad dirbtinis intelektas senjorus ir žavi, ir gąsdina.
Vieniems pokalbių robotai tapo patogiais pagalbininkais planuojant keliones ar rašant laiškus, kiti – nuogąstauja dėl sukčiavimo ir dezinformacijos grėsmių.
Vyresnio amžiaus žmonės vis dažniau susiduria su DI sukurtu turiniu „Facebook“, „YouTube“ ir kitose platformose.
Todėl kursuose jie nustemba sužinoję, kaip sunku atskirti klastotę nuo tikrovės. „Buvome labai sužavėti, bet tuo pačiu ir išsigandę“, – sakė 84-erių Vandana Kharod.
Praėjusią savaitę V. Kharod laikė testą apie DI vaizdus. Tai buvo dalis dešimties savaičių kurso, kurį organizuoja ne pelno siekianti organizacija „Senior Planet“, priklausanti AARP – pagyvenusių žmonių interesus ginančiai grupei.
„Senior Planet“ ir kitos panašios organizacijos į savo programas įtraukia DI, nes ši technologija vis dažniau paliečia vyresnio amžiaus amerikiečius.
Pagal Pew Research Center duomenis, 2024 m. pavasarį 10 proc. amerikiečių nuo 65 metų amžiaus teigė bent kartą naudojęsi „ChatGPT“.
Net ir tie, kurie patys DI vengia, susiduria su juo per savo artimuosius ar naujienas. Kai kuriuose įrenginiuose pokalbių robotai diegiami automatiškai – pavyzdžiui, „Google“ „Gemini“.
DI senjorus pasiekia ir per sukčiavimus
Apgavikai imituoja šeimos narių balsus, kad išviliotų pinigus, arba lengvai randa asmeninę informaciją aukų profiliavimui. Tai kelia nerimą net tiems, kurie laikomi technologiškai išprusę.
V. Kharod prisimena, kaip dar 1970-aisiais, dirbdama programuotoja, naudojosi „Univac: kompiuteriu – vienu iš pirmųjų komercinių modelių po Antrojo pasaulinio karo.
„Šiandien jis visiškai nenaudingas“, – juokėsi ji.
Ir pridūrė: „Mano anūkai iš manęs šaiposi.“
76-erių Marlene Shemelynec taip pat prisijungė prie kurso. Ji mena, kaip universitete rašomąją mašinėlę greitai iškeitė į kompiuterį.
Moteris turėjo „BlackBerry“, vėliau – išmanųjį telefoną. Bet dirbtinio intelekto banga jai atrodo nepalyginamai staigesnė.
„Iš tiesų tai šiek tiek gąsdina, todėl ir nusprendžiau lankyti šiuos užsiėmimus“, – prisipažino M. Shemelynec.
Per pamokas instruktorius T. Kambui mokė, kaip prisijungti prie „ChatGPT“, ir išdalijo atmintines, kuriose nurodoma, kaip atpažinti DI tekstą bei kaip saugiai bendrauti su robotais.
Instruktoriai visoje šalyje pabrėžia būtinybę kritiškai tikrinti informaciją, bet kartu nori, kad senjorai gebėtų saugiai išnaudoti DI privalumus.
Moteris su DI pagalba rašo net knygą
63-ejų LoriAnn Daniels, lankanti kursus Niujorke, sakė, kad dabar kuria vaikų knygą, pasitelkdama DI kuriamu tekstu ir iliustracijoms.
Jai patinka naudoti „ChatGPT“ pateikiamais istoriniams tyrimams ir tai, kad robotas skatina gilintis į temas užduodant papildomus klausimus.
„Manau, kad „ChatGPT“ labai patogu naudoti. Jis atvėrė daugiau kūrybiškumo, daugiau smalsumo... Pastebėjau, kad naudoju jį dažniau nei „Google“, – sakė L. Daniels.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!