Ypatinga proga Agnė Širinskienė sulaukė neeilinio sveikinimo: „Galvojau, kad mane jie pamiršo, bet pasirodo ne“

Netikėtas sveikinimas
Prie nuotraukos su reklaminiu sekso prekių parduotuvės fantazijos.lt stendu autobusų stotelėje, ant kurio parašyta „Su gimtadieniu, Agne“, ji rašė:
„AČIŪ visiems prisiminusiems tą torto dieną. Jūsų sveikinimai sušildo, suteikia optimizmo ir įkvepia žingsniuoti pirmyn.
Ir negaliu nepasidalinti šįryt mane kaip uraganas ištikusiu sveikinimu – ką jau ten slėpti, visada žavėjausi fantazijos reklamos kūrėjų grupe ir smagiu jų gebėjimu pasišypsoti iš politikos ir politikų. Kartais pagalvodavau, kad mane jie pamiršo, bet, pasirodo, nepamiršo.
Už foto ačiū Sandrai U. Dabar jau žinau, kas manęs laukia einant į darbą.“
