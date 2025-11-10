 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ypatinga proga Agnė Širinskienė sulaukė neeilinio sveikinimo: „Galvojau, kad mane jie pamiršo, bet pasirodo ne“

2025-11-10 11:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 11:04

Seimo narė Agnė Širinskienė lapkričio 9-ąją atšventė jubiliejų – jai sukako 50 metų. Šia proga moteris sulaukė sveikinimų iš artimųjų, draugų bei kolegų, taip pat sulaukė ir vieno netikėto sveikinimo.

Agnė Širinskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

1

Juo ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Netikėtas sveikinimas

Prie nuotraukos su reklaminiu sekso prekių parduotuvės fantazijos.lt stendu autobusų stotelėje, ant kurio parašyta „Su gimtadieniu, Agne“, ji rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„AČIŪ visiems prisiminusiems tą torto dieną. Jūsų sveikinimai sušildo, suteikia optimizmo ir įkvepia žingsniuoti pirmyn.

Ir negaliu nepasidalinti šįryt mane kaip uraganas ištikusiu sveikinimu – ką jau ten slėpti, visada žavėjausi fantazijos reklamos kūrėjų grupe ir smagiu jų gebėjimu pasišypsoti iš politikos ir politikų. Kartais pagalvodavau, kad mane jie pamiršo, bet, pasirodo, nepamiršo.

Už foto ačiū Sandrai U. Dabar jau žinau, kas manęs laukia einant į darbą.“

