Aušrinė Gerikienė – apie laukiamą įspūdingą jubiliejaus šventę ir netikėtumą: pristatys naują duetą

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė atvirai papasakojo apie jubiliejaus koncertą, kuris vyks lapkričio 15 d.
Gimtadienis scenoje
Netrukus jubiliejų scenoje minėsianti dainininkė Aušrinė netveria džiaugsmu – jos teigimu, laukia daugybė staigmenų.
„Šis gimtadienis bus magiškas – kaip ir jo skaičiai: 55! Negaliu pati patikėti, kaip greitai bėga laikas... Rodos, tik vakar švenčiau 50-ąjį, o jau prabėgo penkeri metai.
Kadangi jau tapo tradicija savo gimtadienio proga surengti koncertą su scenos draugais ir gerbėjais, šis gimtadienis – ne išimtis. Bus daug visko!
Daugelis scenos bičiulių pasirodys koncerto metu ir dovanos savo dainas. Aš taip pat esu paruošusi ne vieną staigmeną savo gerbėjams ir svečiams – netgi naują duetą! Su kuo nuskambės nauja daina, išgirs visi atvykę į koncertą lapkričio 15 d.“, – pasakojo ji.
Tęsdama pokalbį apie laukiamą koncertą, pašnekovė sutiko atskleisti kelias detales, kurios laukia žiūrovų: „Kaune, „Manborė“ renginių erdvėje Aleksote, vyks mano jubiliejinis koncertas, kurį nusprendėme pavadinti „55 Šachrezados naktys“.
Renginį pradėsime rytietiškais motyvais, kuriuos sukurs žaviosios „Meliha“ šokėjos iš Šiaulių. Taip pat scenoje pasirodys šokių kolektyvas iš Latvijos „RadaMila“, kuris padovanos tikrą romų muzikos fiestą.
Vakaro metu gerbėjai išgirs ne vieną duetą, kurį esu dainavusi su savo scenos kolegomis. Todėl nuoširdžiai kviečiu visus į nepamirštamą šventę, kur netrūks geros nuotaikos, šokių, muzikos ir dainų! Esu paruošusi ir staigmenų svečiams, kurios tikrai nepaliks abejingo nė vieno atvykusio.“
Prabėgę metai
Pasiteiravus, kokie buvo A. Gerikienei prabėgę metai, moteris šyptelėjo: „Šiais metais skųstis negaliu, nes jis buvo tikrai labai darbštus. Ypač vasarą turėjome daug pasirodymų miestų ir miestelių šventėse. Po gimtadienio planuojamas koncertinis turas po Lietuvą su mano šokėjomis bei svečiais. Greitu metu paskelbsime ir turo datas, todėl lauksime visų koncertuose.“
Baigdama pokalbį apie jubiliejinį koncertą ir gimtadienį, Aušrinė atskleidė, ko sau palinkėtų ateinantiems metams.
„Sau gimtadienio proga turbūt pirmiausia palinkėčiau sveikatos, nes planų turiu labai daug, o juos įgyvendinti pirmiausia reikia geros sveikatos“, – sakė moteris.
Bilietus į jubiliejaus koncertą galite įsigyti čia:
