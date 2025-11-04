 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aušrinė Gerikienė – apie laukiamą įspūdingą jubiliejaus šventę ir netikėtumą: pristatys naują duetą

2025-11-04 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:25

Dainininkė Aušrinė Gerikienė jau netrukus kartu su gausiu būriu gerbėjų minės savo 55-ąjį jubiliejų, kuris vyks Kaune, renginių salėje „Manborė“.

Aušrinė Gerikienė (nuotr. asm. archyvo)
9

Dainininkė Aušrinė Gerikienė jau netrukus kartu su gausiu būriu gerbėjų minės savo 55-ąjį jubiliejų, kuris vyks Kaune, renginių salėje „Manborė“.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė atvirai papasakojo apie jubiliejaus koncertą, kuris vyks lapkričio 15 d.

Aušrinė Gerikienė
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušrinė Gerikienė

Gimtadienis scenoje

Netrukus jubiliejų scenoje minėsianti dainininkė Aušrinė netveria džiaugsmu – jos teigimu, laukia daugybė staigmenų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis gimtadienis bus magiškas – kaip ir jo skaičiai: 55! Negaliu pati patikėti, kaip greitai bėga laikas... Rodos, tik vakar švenčiau 50-ąjį, o jau prabėgo penkeri metai.

REKLAMA
REKLAMA

Kadangi jau tapo tradicija savo gimtadienio proga surengti koncertą su scenos draugais ir gerbėjais, šis gimtadienis – ne išimtis. Bus daug visko!

REKLAMA

Daugelis scenos bičiulių pasirodys koncerto metu ir dovanos savo dainas. Aš taip pat esu paruošusi ne vieną staigmeną savo gerbėjams ir svečiams – netgi naują duetą! Su kuo nuskambės nauja daina, išgirs visi atvykę į koncertą lapkričio 15 d.“, – pasakojo ji.

Tęsdama pokalbį apie laukiamą koncertą, pašnekovė sutiko atskleisti kelias detales, kurios laukia žiūrovų: „Kaune, „Manborė“ renginių erdvėje Aleksote, vyks mano jubiliejinis koncertas, kurį nusprendėme pavadinti „55 Šachrezados naktys“.

REKLAMA
REKLAMA

Renginį pradėsime rytietiškais motyvais, kuriuos sukurs žaviosios „Meliha“ šokėjos iš Šiaulių. Taip pat scenoje pasirodys šokių kolektyvas iš Latvijos „RadaMila“, kuris padovanos tikrą romų muzikos fiestą.

Vakaro metu gerbėjai išgirs ne vieną duetą, kurį esu dainavusi su savo scenos kolegomis. Todėl nuoširdžiai kviečiu visus į nepamirštamą šventę, kur netrūks geros nuotaikos, šokių, muzikos ir dainų! Esu paruošusi ir staigmenų svečiams, kurios tikrai nepaliks abejingo nė vieno atvykusio.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prabėgę metai

Pasiteiravus, kokie buvo A. Gerikienei prabėgę metai, moteris šyptelėjo: „Šiais metais skųstis negaliu, nes jis buvo tikrai labai darbštus. Ypač vasarą turėjome daug pasirodymų miestų ir miestelių šventėse. Po gimtadienio planuojamas koncertinis turas po Lietuvą su mano šokėjomis bei svečiais. Greitu metu paskelbsime ir turo datas, todėl lauksime visų koncertuose.“

REKLAMA

Baigdama pokalbį apie jubiliejinį koncertą ir gimtadienį, Aušrinė atskleidė, ko sau palinkėtų ateinantiems metams.

„Sau gimtadienio proga turbūt pirmiausia palinkėčiau sveikatos, nes planų turiu labai daug, o juos įgyvendinti pirmiausia reikia geros sveikatos“, – sakė moteris.

Bilietus į jubiliejaus koncertą galite įsigyti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų