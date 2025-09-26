Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aušrinė Gerikienė – apie tai, kokia iš tiesų yra Džordana Butkutė ir senus laikus: dabar viskas kitaip

2025-09-26 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 19:20

Dainininkių Džordanos Butkutės ir Aušrinės Gerikienės keliai kažkada buvo kur kas artimesni, nei galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kaip pasakoja Aušrinė, jos buvo kaimynės, bendravo šilčiau, o šiandien ryšį palaiko per socialinius tinklus.

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė prakalbo apie Džordaną Butkutę ir senus laikus.

Džordana Butkutė ir Aušrinė Gerikienė
Draugystė su garsia dainininke

Pasak pašnekovės, dabar jos nesusitinka, tačiau anksčiau viskas buvo kitaip.

„Tiesiog aš stebiu ją, ji mane „Facebooke“, ir aš parašau po jos postais, ji po mano – kartais“, – pasakojo Aušrinė.

Pasiteiravus, kokia Džordana buvo tada, kai judvi palaikė ryšį, moteris šypteli.

„Džordana visada buvo labai miela ir draugiška. Kadaise dažniau susitikdavome ir pabendraudavome“, – sakė ji, prisimindama senus laikus.

Vienas šiltų prisiminimų – koncertai pajūryje daugiau nei prieš 20 metų.

„Teko dainuoti toje pačioje kavinėje, vasaros sezonu, bet ne kartu – pasirodydavome toje pačioje vietoje, tik skirtingu metu“, – prisiminė dainininkė.

Tuo laikotarpiu tarp atlikėjų vyravo artimas ryšys ir tikra bendrystė. „Visi dainininkai buvome kaip viena šeima – tais laikais tikrai jautėsi stiprus artumas. Laukdavom bendrų koncertų vien tam, kad galėtume susitikti“, – dalijosi ji.

Ypač gyvi prisiminimai liko iš vasarų pajūryje: „Jeigu dainuodavome vasarą, po darbų visi atlikėjai susirinkdavome į vieną vietą ir ilgai bendraudavome, dalindavomės įspūdžiais po koncertų.“

Šiandien situacija kitokia. „Dabar to nėra... Na, nebent su kai kuriais. Dabar visi po koncertų užsidaro kiekvienas sau, nebėra tokio artumo.“

Nors į sceną ji atėjo vėliau – jau būdama mama, 23-ejų – pagarba tarp jos ir Džordanos visuomet išliko. „Kai aš pradėjau dainuoti, ji jau buvo žinoma daugelį metų. Todėl patarimus galėjo duoti tik ji“, – nuoširdžiai sakė Aušrinė.

Šiandien dainininkė ruošiasi ypatingai progai – 55 metų jubiliejiniam koncertui, kuris įvyks lapkričio 15 dieną Kaune. „Dalyvaus daug mano draugų ir kolegų, pristatysiu ir naują dainą“, – atskleidė ji, kol kas dar neišduodama visų detalių.

Kalbėdama apie praeitį, Aušrinė pasidalija ir gilesne mintimi apie tuometinę kartą: „Aišku, mes tada buvome visi jauni – gal todėl ir norėjosi daugiau bendravimo. Bet, kiek matau, jauni atlikėjai dabar irgi nėra tokie vieningi, kaip mes tada.“

