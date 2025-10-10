Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyviniuose kadruose – žinoma šalies dainininkė: ar atpažįstate?

2025-10-10 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 07:30

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniais kadrais pasidalino žinoma Lietuvos dainininkė. Ar pavyks atpažinti?

Aušrinė Gerikienė (nuotr. asm. archyvo)
14

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniais kadrais pasidalijo žinoma Lietuvos dainininkė. Ar pavyks atpažinti?

2

Moteris pasidalino šiais kadrais savo socialiniuose tinkluose ir sutiko pasidalinti jais su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Aušrinė Gerikienė
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušrinė Gerikienė

Dainininkė Aušrinė Gerikienė pasidalijo kadru iš praeities, kuriame ji užfiksuota mokyklos laikais.

„12 klasės išleistuvių fotosesija, ar labai pasikeitus?“ – klausė ji.

„Oi tos legendinės ševeliūros“, – komentavo gerbėja.

„Visai nepasikeitus“, – rašė kitas.

„Kokia nuostabi buvai, tokia ir esi, mieloji“, – brūkštelėjo kitas.

Kiek vėliau Aušrinė pasidalijo ir kitais kadrais iš praeities.

„Kai persikraustai į naujus namus ir randi daug prisiminimų, kurie jau buvo kažkur seniai padėti į lentyną ir užmiršti“, – komentavo Aušrinė.

