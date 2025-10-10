Archyviniuose kadruose – žinoma šalies dainininkė: ar atpažįstate?

Moteris pasidalino šiais kadrais savo socialiniuose tinkluose ir sutiko pasidalinti jais su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Dainininkė Aušrinė Gerikienė pasidalijo kadru iš praeities, kuriame ji užfiksuota mokyklos laikais.
„12 klasės išleistuvių fotosesija, ar labai pasikeitus?“ – klausė ji.
„Oi tos legendinės ševeliūros“, – komentavo gerbėja.
„Visai nepasikeitus“, – rašė kitas.
„Kokia nuostabi buvai, tokia ir esi, mieloji“, – brūkštelėjo kitas.
Kiek vėliau Aušrinė pasidalijo ir kitais kadrais iš praeities.
„Kai persikraustai į naujus namus ir randi daug prisiminimų, kurie jau buvo kažkur seniai padėti į lentyną ir užmiršti“, – komentavo Aušrinė.
