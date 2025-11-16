Ar elektromobiliai kelia pavojų sveikatai? Tyrimas paneigė vieną mitą

Paskelbtoje ataskaitoje, kurią rengiant dalyvavo Vokietijos automobilių klubas ADAC ir Aacheno RWTH universiteto ekspertai, nustatyta, kad elektromagnetinių laukų lygis yra gerokai žemesnis už visas tarptautines normas ir nekelia jokio pavojaus keleivių sveikatai. Tyrimo metu buvo atlikta beveik milijonas (975 000) matavimų realiomis eismo sąlygomis, bandymų poligonuose ir specialiuose stenduose.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Tyrėjai išanalizavo 14 skirtingų automobilių (11 elektromobilių, 2 iš tinklo įkraunamus hibridus ir 1 benzininį modelį). Matavimai patvirtino, kad elektromagnetiniai laukai susidaro ten, kur teka stipri srovė. Pavyzdžiui, intensyviai greitėjant ar rekuperuojant energiją riedant.
Didžiausios reikšmės buvo užfiksuotos kojų ir blauzdų srityje, arčiausiai aukštos įtampos laidų ir komponentų. Tačiau galvos ir krūtinės sritis buvo paveikta žymiai mažiau.
Svarbiausia, kad nė vienas iš tirtų automobilių neviršijo nustatytų Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) ribinių verčių. Net ir patys didžiausi užfiksuoti pikai („Porsche Taycan Turbo S“ (rodiklis 0,18) ir „Tesla Model 3“ (0,17) nesiekė net 20 proc. leistinos ribos (kuri yra 1,0).
„Opel Corsa“ su vidaus degimo varikliu ir elektrinė to paties modelio versija „Opel Corsa Electric“ parodė identiškus, itin žemus rezultatus (0,05). Tai įrodo, kad elektromagnetinė tarša nėra išskirtinai elektromobilių problema.–Ji yra panaši visuose automobiliuose.
Naudodami anatominius manekenus, mokslininkai taip pat nustatė, kad laukai nekelia pavojaus net žmonėms su medicininiais implantais ar nėščioms moterims. Tyrėjai taip pat atliko matavimus viešajame transporte ir nustatė, kad traukiniuose ar tramvajuose spinduliuotės lygis yra panašus arba net šiek tiek aukštesnis nei elektromobiliuose.
Nors tyrimas patvirtino, kad jokio pavojaus sveikatai nėra, jo autoriai rekomendavo gamintojams ateityje atkreipti daugiau dėmesio į aukštos įtampos laidų ir keitiklių išdėstymą, siekiant dar labiau sumažinti spinduliuotę.
Elektromagnetinės spinduliuotės testo rezultatai (didžiausia išmatuota vertė)
- Renault Zoe – 0,06
- Tesla Model 3 – 0,17
- BMW i3 – 0,11
- Volkswagen ID.3 – 0,09
- Audi e-Tron Quattro – 0,12
- Peugeot e-208 – 0,08
- Porsche Taycan Turbo S – 0,18
- Aiways U5 – 0,07
- Hyundai IONIQ 5 – 0,1
- Fiat 500e – 0,06
- Opel Corsa Electric – 0,05
- Volkswagen Passat GTE – 0,09
- Mercedes-Benz GLE 350 – 0,1
- Opel Corsa – 0,05
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!