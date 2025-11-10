Raudona tepalo lemputė: ką daryti, kai ji užsidega arba mirksi?

Tepimo sistema, kartu su aušinimo, yra gyvybiškai svarbi variklio ilgaamžiškumui. Nors variklio perkaitimas sukelia rimtus pažeidimus, tepimo trūkumas dažnai baigiasi dar liūdnesnėmis ir brangesnėmis pasekmėmis.
Pamačius šį raudoną signalą, vienintelis teisingas veiksmas – nedelsiant, kaip įmanoma greičiau, sustoti saugioje vietoje ir išjungti variklį. Nors realybėje tai padaryti ne visada įmanoma, pavyzdžiui, lekiant greitkeliu, kiekviena papildoma sekundė, kai variklis dirba be tinkamo tepimo, gali būti lemtinga.
Alyvos slėgis – nepastovus
Variklio alyvos slėgis niekada nebūna pastovus, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs su variklio sūkiais. Taip yra todėl, kad alyvos siurblį dažniausiai suka alkūninis velenas. Būtent dėl šios priežasties mažiausias slėgis sistemoje būna varikliui dirbant tuščiąja eiga (laisvais sūkiais), o aukščiausias pasiekiamas esant didelėms apsukoms.
Tiesa, ši priklausomybė nėra tiesiog proporcinga. Už siurblio yra montuojamas alyvos slėgio reguliatorius, kuris neleidžia slėgiui pakilti virš nustatytos ribos, kai variklis pasiekia maksimalius sūkius.
Šį procesą geriausiai gali stebėti vairuotojai tų automobilių, kurie turi ne tik įspėjamąją lemputę, bet ir realų alyvos slėgio matuoklį (manometrą). Nors šiandien tai jau retenybė, dažniausiai ji sutinkama tik išskirtiniuose „Premium“ segmento modeliuose, anksčiau tai buvo įprastas sportiškų automobilių atributas.
Puikus pavyzdys – „Mazda MX-5“ (NA, NB ir NC kartos). Prietaisų skydelyje esantis slėgio matuoklis realiu laiko pateikdavo atitinkamą informaciją. Pavyzdžiui, perjungiant pavaras, rodyklė juda tai į vieną, tai į kitą pusę, tiksliai atspindėdama sūkių ir slėgio pokyčius.
Būtent todėl alyvos slėgio matuoklis yra naudingas įrankis perkant naudotą automobilį. Jei matote, kad spaudžiant akceleratorių ir didėjant sūkiams slėgio rodyklė kyla vangiai arba beveik nejuda – tai labai rimtas signalas apie galimą variklio arba tepimo sistemos susidėvėjimą. Įprastai, gerai veikiančiame variklyje slėgis turėtų svyruoti maždaug nuo 1,4 bar (20 PSI) laisva eiga iki 4,5 bar (65 PSI) esant didesnei apkrovai.
Ką daryti, kai tepalo lemputė mirksi?
Mirksinti raudona tepalo lemputė, ypač varikliui dirbant laisvais sūkiais – vienas labiausiai vairuotojus gąsdinančių signalų. Nors tai ne visada reiškia neišvengiamą variklio gedimą, šis signalas rodo kritinę problemą, kurią ignoruoti yra pražūtinga.
Dažniausiai lemputė pradeda mirksėti varikliui veikiant laisva eiga dėl kelių pagrindinių priežasčių. Pati paprasčiausia ir lengviausiai patikrinama – kritiškai žemas alyvos lygis.
Jei alyvos matuoklė nepasiekia minimalios žymos, siurblys pradeda gaudyti orą ir nebesukuria reikiamo slėgio. Perkant naudotą automobilį, tai yra itin rimtas pavojaus signalas, nes net jei ir papildysite alyvos, išlieka esminis klausimas, kodėl jos trūko.
Tai gali reikšti ne tik buvusio savininko aplaidumą, bet ir rimtesnes bėdas. Pavyzdžiui, nesandarią turbiną, padidėjusį variklio dilimą ar užsikimšusią karterio alsuoklio sistemą.
Kita, su alyva susijusi priežastis – jos kokybė. Mirksėjimą gali sukelti netinkama, per skysta alyva (ypač senuose varikliuose) arba užsikišęs alyvos filtras ar jo vožtuvai.
Jei alyvos lygis ir kokybė nekelia abejonių, problema yra rimtesnė. Slėgis gali dingti dėl užsikimšusio alyvos siurblio paėmimo tinklelio. Tokiu atveju siurblys tiesiog negali paimti alyvos iš karterio. Norint jį išvalyti, tenka nuimti variklio karterį.
Dar viena pavojinga gedimų grupė – alyvos siurblio arba jo pavaros gedimai. Tai gali būti išdilusi siurblio pavaros grandinė ar žvaigždutės. Būtent todėl patyrę meistrai, keisdami variklio pagrindinę grandinę, visada rekomenduoja kartu pakeisti ir alyvos siurblio pavaros grandinę.
Ši problema ypač garsi tarp tam tikrų „Volkswagen“ variklių. Pavyzdžiui, liūdnai pagarsėjęs 2.0 TDI (EA 189) ir TSI (EA 113) agregatų šešiakampis alyvos siurblio pavaros velenėlis yra žinomas dėl polinkio sudilti ir prasisukti.
Galiausiai, pasitaiko ir laimingesnių scenarijų, kai kalta būna elektronika. Tai gali būti sugedęs alyvos slėgio daviklis arba (moderniuose varikliuose) neteisingai veikiantis elektroninis slėgio reguliatorius.
Jei patikrinus alyvos lygį ir pakeitus filtrą problema nedingsta, vienintelis būdas išvengti kapitalinio remonto – nedelsiant kreiptis į servisą ir mechaniškai išmatuoti realų alyvos slėgį. Tik taip galima tiksliai nustatyti gedimo priežastį.
Raudona ar geltona. Koks skirtumas?
Kaip jau aptarėme, raudona lemputė signalizuoja apie kritinį alyvos slėgio praradimą. Tuo tarpu geltona lemputė, yra tik informacinis pranešimas apie žemą alyvos lygį.
Tai reiškia, kad alyvos lygis pasiekė minimalią matuoklės žymą. Tokiu atveju reikia sustoti esant pirmai saugiai progai, patikrinti alyvos lygį matuokle ir jį papildyti.
Įprastai trūkstamos alyvos kiekis siekia apie litrą, tačiau pildami alyvą būkite atsargūs. Patariama iš pradžių supilti apie tris ketvirčius litro (0,75 l) ir tik tada po truputį papildyti.
Šiuo atveju taisyklė „mažiau yra daugiau“ yra gyvybiškai svarbi. Perpilti alyvą yra itin pavojinga, ypač varikliuose su turbokompresoriumi. Perteklius per karterio alsuoklio sistemą gali būti įtrauktas į degimo kamerą.
Dėl to variklis pradės nekontroliuojamai dirbti degindamas pačią alyvą, jo nebebus įmanoma išjungti ir jis greičiausiai bus nepataisomai sugadintas dėl per aukštų sūkių.
