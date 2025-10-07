Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose: pirmieji įspūdžiai iš Bosnijos ir Hercegovinos – juntama įtampa, bet stebina kainos ir žmonių šiluma

2025-10-07 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 09:02

Į Balkanų pusiasalį išsiruošę keliautojai Audrius ir Alma Sutkai verčia pirmąjį savo kelionės puslapį. Pirmoji stotelė – Bosnija ir Hercegovina.

„1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose (nuotr. asm. archyvo)
45

Į Balkanų pusiasalį išsiruošę keliautojai Audrius ir Alma Sutkai verčia pirmąjį savo kelionės puslapį. Pirmoji stotelė – Bosnija ir Hercegovina.

REKLAMA
0

Pasak projekto „1000 Pasaulio stebuklų“ autorių, tai – neįtikėtinų kontrastų šalis: joje vis dar ryškios giluminės politinės takoskyros ir matyti karo randai, tačiau kartu ji stebina keliautojus iš Lietuvos itin mažomis kainomis ir nuoširdžiu vietinių gyventojų šiltumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose
(45 nuotr.)
(45 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose

Viena šalis – trys tautos

Vos kirtus sieną, pasak Audriaus, į akis krenta neapibrėžtas šalies tautiškumas. „Už keliolikos kilometrų įvažiuoji į dar kitą valstybę, kuri vadinasi Serbska respublika. Čia gyvena serbai, naudojami kirilicos rašmenys“, – pasakoja keliautojas.

REKLAMA

Pasak jo, važiuojant palei Kroatijos sieną, gausu iškeltų Kroatijos vėliavų. „Sunku suprasti, kuo tokia nesantaika valstybėje gali baigtis“, – svarsto A. Sutkus. Praėjusio karo atminimas gyvas ir miestų architektūroje – dauguma pastatų vis dar paženklinti kulkų žymėmis.

Pagarba Lietuvai ir „nuoskauda“ dėl krepšinio

Tačiau politinę įtampą visiškai atsveria žmonių draugiškumas. Pasak keliautojų, vietiniai yra itin šilti ir smalsūs.

REKLAMA
REKLAMA

„Išgirdę, kad esame iš Lietuvos, jie visuomet išreiškia didelę pagarbą. O tada būtinai pajuokauja, kad vienintelis dalykas, dėl ko pyksta ant Lietuvos – tai krepšinis“, – šypsosi Audrius.

Keliautojus maloniai nustebino ir kainos, kurios gerokai mažesnės nei Lietuvoje. Dyzelinas kainuoja apie 1,15-1,20 euro už litrą, o vakarienė restorane dviem asmenims su šviežia žuvimi ir vynu gali atsieiti vos 12-15 eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Maisto produktai parduotuvėse taip pat gerokai pigesni. Populiariausi vietos patiekalai – „čevapi“ ir ilgai troškintas jautienos guliašas „dagara“.

A. Sutkus taip pat paneigia mitą apie prastus kelius. „Mokamos autostrados – labai kokybiškos ir nebrangios. O rajoniniai keliai yra tokie, kokie yra – matyti daug remontuojamų atkarpų“, – teigia jis.

REKLAMA

Kalnuose dominuoja seni „Golf“ ir „Lada“ modeliai, o vietinių vairavimo stilius – specifinis, „kalniečių“. Keliautojų „Land Rover Defender“ čia sulaukia daug nustebusių žvilgsnių.

Pirmosios savaitės Bosnijoje ir Hercegovinoje Sutkų porai padovanojo daugybę įspūdžių. Tai sudėtingos istorijos, bet atviros širdies šalis. Išmaišę ją, keliautojai dabar suka Juodkalnijos link, kur jų laukia nauji atradimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų