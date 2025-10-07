„1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose: pirmieji įspūdžiai iš Bosnijos ir Hercegovinos – juntama įtampa, bet stebina kainos ir žmonių šiluma

Pasak projekto „1000 Pasaulio stebuklų“ autorių, tai – neįtikėtinų kontrastų šalis: joje vis dar ryškios giluminės politinės takoskyros ir matyti karo randai, tačiau kartu ji stebina keliautojus iš Lietuvos itin mažomis kainomis ir nuoširdžiu vietinių gyventojų šiltumu.
„1000 Pasaulio stebuklų“ Balkanuose(45 nuotr.)
Viena šalis – trys tautos
Vos kirtus sieną, pasak Audriaus, į akis krenta neapibrėžtas šalies tautiškumas. „Už keliolikos kilometrų įvažiuoji į dar kitą valstybę, kuri vadinasi Serbska respublika. Čia gyvena serbai, naudojami kirilicos rašmenys“, – pasakoja keliautojas.
Pasak jo, važiuojant palei Kroatijos sieną, gausu iškeltų Kroatijos vėliavų. „Sunku suprasti, kuo tokia nesantaika valstybėje gali baigtis“, – svarsto A. Sutkus. Praėjusio karo atminimas gyvas ir miestų architektūroje – dauguma pastatų vis dar paženklinti kulkų žymėmis.
Pagarba Lietuvai ir „nuoskauda“ dėl krepšinio
Tačiau politinę įtampą visiškai atsveria žmonių draugiškumas. Pasak keliautojų, vietiniai yra itin šilti ir smalsūs.
„Išgirdę, kad esame iš Lietuvos, jie visuomet išreiškia didelę pagarbą. O tada būtinai pajuokauja, kad vienintelis dalykas, dėl ko pyksta ant Lietuvos – tai krepšinis“, – šypsosi Audrius.
Keliautojus maloniai nustebino ir kainos, kurios gerokai mažesnės nei Lietuvoje. Dyzelinas kainuoja apie 1,15-1,20 euro už litrą, o vakarienė restorane dviem asmenims su šviežia žuvimi ir vynu gali atsieiti vos 12-15 eurų.
Maisto produktai parduotuvėse taip pat gerokai pigesni. Populiariausi vietos patiekalai – „čevapi“ ir ilgai troškintas jautienos guliašas „dagara“.
A. Sutkus taip pat paneigia mitą apie prastus kelius. „Mokamos autostrados – labai kokybiškos ir nebrangios. O rajoniniai keliai yra tokie, kokie yra – matyti daug remontuojamų atkarpų“, – teigia jis.
Kalnuose dominuoja seni „Golf“ ir „Lada“ modeliai, o vietinių vairavimo stilius – specifinis, „kalniečių“. Keliautojų „Land Rover Defender“ čia sulaukia daug nustebusių žvilgsnių.
Pirmosios savaitės Bosnijoje ir Hercegovinoje Sutkų porai padovanojo daugybę įspūdžių. Tai sudėtingos istorijos, bet atviros širdies šalis. Išmaišę ją, keliautojai dabar suka Juodkalnijos link, kur jų laukia nauji atradimai.
Šaltinis:
tv3.lt
