TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Visureigis, tapęs namais: kaip lietuvių keliautojų pora visureigį pavertė viešbučiu ant ratų

2025-09-23 11:04
Projekto „1000 pasaulio stebuklų“ autoriai Audrius ir Alma Sutkai vėl kelyje. Šį rudenį keliautojų duetas leidosi į kelių mėnesių, iki 30 tūkstančių kilometrų kelionę po Balkanų šalis, o jų namais šios ekspedicijos metu tapo specialiai paruoštas „Land Rover Defender“ visureigis.

Maršrute – Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas, Šiaurės Makedonija ir Albanija. Šiame krašte, pasakoja A. Sutkus, labiausiai domina pamatyti palikimą po Jugoslavijos, pažinti vietinę kultūrą, atrasti religijas, kurios šiame krašte ypatingai persipynusios tarpusavyje. Žinoma, kelionė neapsieis be vietinės virtuvės atradimo, Adrijos jūros pakrantės su įvairiomis paslaptimis, urvais, vienuolynais ir pilimis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

„Ir, ko gero, didžiausias mūsų projekto tikslas yra žmonės. Norisi susipažinti ir pabendrauti su kuo daugiau jų, suprasti kuo mes skiriamės ir kuo esame panašūs. Turime tris keturis mėnesius ir per juos bandysime suprasti ir pažinti šį kraštą“, – vardina keliauninkas.

„1000 pasaulio stebuklų“ kelionė į Balkanus
Kai viską lemia kelios savaitės

Nors kelionės planas buvo sudarytas seniai, pasiruošimą temdė nežinomybė dėl pagrindinio įrankio – automobilio. „Ilgą laiką nežinojome, kokiu automobiliu važiuosime, nors visa mūsų turima įranga yra pritaikyta būtent „Defender“ modeliui. Apie kelionės automobilį sužinojome likus vos mėnesiui, o kieme jis atsidūrė likus trims savaitėms iki starto“, – pasakojo A. Sutkus.

Nepaisant įtampos, šįkart automobilis buvo paruoštas dar rimčiau nei ankstesnėms kelionėms po Maroką ar Sakartvelą. Keliautojų rankose atsidūrė naujas, „Tasman Blue“ spalvos „Land Rover Defender“ su klasikinius modelius menančiu baltu stogu ir ratlankiais. Po variklio gaubtu – 3,0 litrų, 250 AG dyzelinis variklis.

Nuo standartinio visureigio iki kelioninių namų

Pirmieji patobulinimai buvo atlikti dar servise: automobilis „apautas“ bekelei pritaikytomis padangomis, sumontuotas oro paėmimo vamzdis – „šnorkelis“.

„Nors ir standartinis „Defender“ gali įveikti 90 cm gylio brastas, su „šnorkeliu“ galva visiškai rami. Jau pervažiavome ne vieną brastą, ir tai labai palengvina keliavimą“, – komentavo A. Sutkus.

Tačiau didžiausios transformacijos vyko pačių keliautojų rankomis. Ant stogo atsirado ne tik palapinė-miegamasis, bet ir didžiulė skėčio tipo pavėsinė, sukurianti jaukų „kiemelį“, apsaugotą nuo lietaus ir saulės.

Viduje, išėmus galines sėdynes, buvo įrengta visa buitinė technika: dviejų vietų viryklė, kriauklė, šaldytuvas, galios keitiklis 220V įrangai įkrauti ir dujinis vandens šildytuvas, tiekiantis karštą vandenį į 60 litrų talpą ir išskleidžiamą dušo kabiną bei tualetą.

Visą šią įrangą elektra aprūpina saulės panelė ir papildomas akumuliatorius, dėl kurio kelionės pradžioje teko sukti galvą.

„Noriu perspėti kitus keliautojus: visada patikrinkite savo įrangą. Padariau klaidą ir nepatikrinau, atrodytų, naujo akumuliatoriaus. Važiuojant pradėjo trūkti energijos, tad Bosnijoje teko ieškoti, kur įsigyti naują. Tai nebuvo lengva užduotis“, – patirtimi dalijosi keliautojas.

Nepaisant didelio svorio, pneumatinė pakaba, pasak A. Sutkaus, puikiai susidoroja su iššūkiais. Ji ne tik užtikrina komfortą greitkeliuose, bet ir leidžia be vargo įveikti bekelės ruožus, kur keliautojai kartais sulaukia nustebusių vietinių žvilgsnių. „Ten, kur jie įpratę matyti tik traktorius, atsirandame mes“, – šypsosi Audrius.

Tačiau didžiausiu netikėtumu tapo kitas jos privalumas. „Kalnuose rasti lygų paviršių nakvynei beveik neįmanoma. O reguliuojamo aukščio pakaba leidžia mums idealiai išsigulsčiuoti automobilį net ir ant šlaito, kad palapinėje miegotume lygioje lovoje. Tai neįkainojamas privalumas“, – pasakoja keliautojas.

