Oficialu: „Defender“ Dakaro komanda suformuota – R. Baciuškos šturmanu vėl bus O. Vidalis

Visa „Defender“ komandos sudėtis atrodo itin solidžiai. Kartu su 14 kartų Dakaro čempionu Stéphane'u Peterhanseliu lenktyniaus buvęs motociklininkas, prancūzas Mika Metge.
Prie amerikietės Saros Price, 2024 m. Dakaro geriausios naujokės, jungsis patyręs pietų afrikietis Seanas Berrimanas, jau laimėjęs Dakarą SSV klasėje kaip šturmanas. Priminsime, kad Roko Baciuškos ir Oriolio Vidalio duetas 2023 m. tapo Pasaulio ralio-reidų čempionais T4 klasėje.
Visi naujieji šturmanai pabrėžė, kad jiems didelė garbė prisijungti prie tokio legendinio prekės ženklo kaip „Defender“ ir būti komandos dalimi nuo pat jos sukūrimo. „Džiaugiuosi vėl galėdamas suvienyti jėgas su Roku.
Su „Defender“ palaikymu esame pasirengę spausti save ir „D7X R“ bolidą iki maksimumo!“, – teigė O. Vidalis. Komandos vadovai taip pat akcentavo, kad būtent patyrusių šturmanų buvimas yra kertinis faktorius siekiant aukščiausių rezultatų.
Naujoji komanda jau paskelbė ir apie partnerystę su lenktynių aprangos gamintoja „Alpinestars“. 2026 metų Dakaro ralis startuos sausio 3 dieną Saudo Arabijoje. Dalyvių lauks maždaug 8000 kilometrų ilgio maršrutas per atšiaurias dykumas.
