„Jaguar Land Rover“ bėdos tęsiasi: kibernetinė ataka paralyžiavo gamybą ir pardavimus

Dėl incidento teko išsiųsti namo Heilyvudo gamyklos darbuotojus, o ataka įvyko itin svarbią naujų automobilių pardavimams dieną.
„Jaguar" į Lietuvą atvežė ypatingą visureigį (32 nuotr.)
Ši kibernetinė ataka – tai tik naujausia problemų, su kuriomis susiduria JLR, grandis. Liepą bendrovė buvo priversta atidėti elektrinių „Range Rover“ ir „Jaguar“ modelių debiutą.
Anksčiau šiemet ji laikinai stabdė automobilių tiekimą į JAV dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų didesnių muitų tarifų.
Be to, gamintojas nuolat kritikuojamas dėl „Jaguar“ markės strategijos – šiuo metu negaminamas nė vienas šios markės modelis, nes laukiama naujo, kontroversiško dizaino elektromobilio.
Indijos „Tata“ koncernui priklausanti JLR oficialiai patvirtino apie incidentą ir teigė, kad teko išjungti daugelį IT sistemų.
„Šiuo metu vykdome kontroliuojamą globalių sistemų atnaujinimą“, – teigiama bendrovės pranešime. Gamintojas pabrėžė, kad kol kas neturi įrodymų, jog būtų nutekėję klientų duomenys.
JLR nėra vienintelė auka augančios kibernetinių atakų bangos Jungtinėje Karalystėje.
Neseniai su panašiomis problemomis susidūrė ir prekybos tinklas „Marks & Spencer“ bei „Co-op“ grupė.
Praėjusiais metais pardavusi apie 400 tūkst. automobilių, „Jaguar Land Rover“ atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje ir yra priversta kovoti keliuose frontuose vienu metu.
