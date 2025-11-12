Elektromobilio naudojimas žiemą: kaip padidinti nuvažiuojamą atstumą ir keliauti patogiai

Ne paslaptis, kad žema temperatūra neigiamai veikia baterijų chemines savybes. Dėl šios priežasties elektromobilių savininkai, orams atvėsus, akivaizdžiai pastebi sumažėjusį viena įkrova nuvažiuojamą atstumą.
Tačiau specialistai teigia, kad kelionės elektromobiliu net ir spustelėjus šaltukui neturi virsti kančia. Egzistuoja daugybė patarimų ir būdų, kaip optimizuoti elektromobilio veikimą, padidinti jo efektyvumą ir padaryti žiemos keliones gerokai patogesnes.
Tinkamas paruošimas
Pasiruošimas elektromobilio eksploatacijai žiemą prasideda dar prieš jį perkant – nuo teisingos komplektacijos pasirinkimo. Esminis elementas, į kurį būtina atkreipti dėmesį – šilumos siurblys. Nors daugelis gamintojų jį jau siūlo standartinėje įrangoje, kai kuriuose modeliuose jis vis dar yra papildoma įranga.
Vietoj paprasto elektrinio kaitinimo elemento, kuris naudoja itin daug energijos, šilumos siurblys veikia kur kas efektyviau. Nors jo naudingumas mažėja esant dideliam šalčiui, jis vis tiek ženkliai prailgina nuvažiuojamą atstumą, nes mažiau energijos eikvojama salonui šildyti.
Prie efektyvaus energijos naudojimo prisideda ir šildomos sėdynės bei vairas. Šių priedų naudojimas yra kur kas taupesnis nei viso salono tūrio šildymas, be to, vairuotojas komfortišką šilumą pajunta greičiau.
Taip pat svarbūs ir, atrodytų, elementarūs paruošiamieji darbai. Kaip ir bet kuriuo kitu metų laiku, būtina nuolat tikrinti ir palaikyti tinkamą padangų slėgį.
Pakoreguokite įkrovimo įpročius
Didžiausias elektromobilio privalumas žiemą – galimybė jį įkrauti namuose. Tačiau tai svarbu ne tik dėl patogumo, bet ir dėl esminės funkcijos – salono ir baterijos paruošimo kelionei, kol automobilis vis dar prijungtas prie elektros tinklo.
Dauguma šiuolaikinių elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų leidžia vairuotojui per mobiliąją programėlę nustatyti tikslų išvykimo laiką. Automobilis pradeda šildyti saloną naudodamas energiją iš tinklo, o ne eikvodamas baterijos atsargas. Dėl to kelionė pradedama ne tik komfortiškai šiltoje aplinkoje, bet ir išsaugomas visas nuvažiuojamas atstumas.
Dar svarbiau yra tai, kad šio proceso metu kondicionuojama (paruošiama) ir pati baterija. Tai yra kritiškai svarbu, nes tai optimizuoja jos veikimą esant žemai temperatūrai ir prailgina tarnavimo laiką.
Taip pat patartina žiemą šiek tiek pakoreguoti įkrovimo įpročius. Pavyzdžiui, vadovaujantis tam tikrų gamintojų rekomendacijomis, žiemą patartina nelaikyti baterijos beveik tuščios ir minimalią įkrovos ribą pakelti nuo įprastų 20 proc. iki 40 proc.
Keturiasdešimties procentų rezervas užtikrina, kad baterija turės pakankamai energijos staigiam galios poreikiui, pavyzdžiui, greitėjant greitkelyje, net jei ji ir nebuvo iš anksto pašildyta.
Kiti įpročiai išlieka tie patys. Siekiant maksimalaus baterijos ilgaamžiškumo, kasdienį įkrovimą rekomenduojama riboti iki 80 proc., o 100 proc. pasiekti tik ruošiantis ilgoms kelionėms.
Planavimas į priekį
Planuojant ilgesnes keliones žiemą, būtina naudotis būtent automobilyje integruota navigacijos sistema, o ne išmaniojo telefono programėlėmis.
Integruota sistema tiesiogiai bendrauja su automobilio kompiuteriais, mato realias energijos sąnaudas (kurios šaltu oru visada yra didesnės) ir gali dinamiškai koreguoti maršrutą bei įkrovimo sustojimus, jei mato, kad planuoto tikslo pasiekti nebepavyks.
Tačiau pati svarbiausia integruotos navigacijos funkcija žiemą – baterijos paruošimas.
Kai vairuotojas navigacijoje pasirenka greitojo įkrovimo stotelę kaip tikslą (arba tarpinį tašką), automobilis, likus tam tikram atstumui, automatiškai pradeda šildyti bateriją.
Atvykus į stotelę su optimalios temperatūros baterija, įkrovimo procesas prasideda iš karto maksimalia įmanoma galia. Tai drastiškai sutrumpina įkrovimo laiką, nes automobilis nebeeikvoja energijos baterijos šildymui jau stovėdamas stotelėje.
Laikas patikrinti įprastą akumuliatorių
Daugelis elektromobilių savininkų visą dėmesį skiria pagrindinei baterijai, tačiau dažnai pamiršta apie kitą, ne mažiau svarbų komponentą – standartinį 12 voltų akumuliatorių.
Būtent šis 12V akumuliatorius yra gyvybiškai svarbus. Jis maitina visas pagrindines automobilio sistemas: atrakina duris, įjungia kompiuterius, prietaisų skydelį ir, svarbiausia, pažadina pagrindinę bateriją, kad automobilis apskritai galėtų pajudėti.
Žiemą, kai žema temperatūra neigiamai veikia visus akumuliatorius, 12V akumuliatorius tampa ypač pažeidžiamas.
Vairuotojai patys dažnai jį eikvoja to nesuvokdami. Viena dažniausių klaidų – nuolatinis automobilio būklės tikrinimas per išmaniojo telefono programėlę. Kiekvienas toks „pažadinimas“ nuotoliniu būdu aktyvuoja sistemas ir naudoja būtent 12V akumuliatoriaus energiją.
