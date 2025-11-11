 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Elektrinio „Ford F-150 Lightning“ ateitis pakibo ant plauko: valdyba svarsto nutraukti gamybą

2025-11-11 21:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 21:01

Ford F-150 Lightning“ turėjo tapti elektrinės revoliucijos simboliu JAV pikapų rinkoje, tačiau panašu, kad dabar pačiam modeliui gresia išnykimas. Nors jis ir išlieka perkamiausiu elektriniu pikapu Amerikoje, jo pardavimai yra tokie prasti, kad koncerno valdyba, pasak „The Wall Street Journal“, jau svarsto apie visišką gamybos nutraukimą.

Ford F-150 Lightning (nuotr. SCANPIX)

Ford F-150 Lightning" turėjo tapti elektrinės revoliucijos simboliu JAV pikapų rinkoje, tačiau panašu, kad dabar pačiam modeliui gresia išnykimas. Nors jis ir išlieka perkamiausiu elektriniu pikapu Amerikoje, jo pardavimai yra tokie prasti, kad koncerno valdyba, pasak „The Wall Street Journal", jau svarsto apie visišką gamybos nutraukimą.

0

Lūkesčiai buvo milžiniški. 2021 metais pristačiusi modelį, „Ford“ tikėjosi parduoti apie 150 000 šių pikapų per metus. Tačiau realybė pasirodė esanti skaudi. 

Per visus praėjusius metus pavyko parduoti vos 33 000 vienetų. Tikėtina, kad daugelis jų buvo parduoti patiriant finansinį nuostolius.

Prastą situaciją dar labiau apsunkino neseniai kilęs gaisras aliuminio tiekėjo gamykloje. Dėl šio sutrikimo „Ford“ buvo priversta neribotam laikui sustabdyti „F-150 Lightning“ gamybą, nusprendusi teikti pirmenybę pelningesniems ir mažiau aliuminio reikalaujantiems modeliams.

Ši nesėkmė atspindi ne tik „Ford“ problemas. Visa elektrinių pikapų niša JAV išgyvena krizę. „General Motors“ taip pat susiduria su itin menka „Sierra EV“ ir „GMC Hummer“ paklausa, o „RAM“ koncernas savo elektrinio pikapo projektą sustabdė dar prieš jam pasiekiant gamybos linijas.

Vis dėlto „Ford“ visai neatsisako elektrinių pikapų idėjos. „F-150 Lightning“ pabaiga greičiausiai reikštų strategijos keitimą.

Koncernas jau atidarė naują tyrimų centrą, kurio užduotis – kurti įperkamesnius elektromobilius. Vienas pirmųjų šio naujo centro projektų – kompaktinis elektrinis pikapas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

