TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

JAV elektromobilių rinka patyrė šoką: kaltina Donaldo Trumpo trumparegiškumą

2025-11-07 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 09:00

2025-ųjų spalis tapo šaltu dušu JAV elektromobilių rinkai ir aiškiu įrodymu, kiek daug įtakos paklausai turi valstybės parama. Tai buvo pirmasis mėnuo, kai pirkėjai nebegalėjo pasinaudoti 7 500 JAV dolerių siekiančia mokesčių lengvata, kurios galiojimas baigėsi rugsėjo pabaigoje. Rinkos reakcija buvo žaibiška ir brutali – kai kurių markių pardavimai krito daugiau nei 60 proc.

Porsche Taycan automobilis (nuotr. SCANPIX)
161

2025-ųjų spalis tapo šaltu dušu JAV elektromobilių rinkai ir aiškiu įrodymu, kiek daug įtakos paklausai turi valstybės parama. Tai buvo pirmasis mėnuo, kai pirkėjai nebegalėjo pasinaudoti 7 500 JAV dolerių siekiančia mokesčių lengvata, kurios galiojimas baigėsi rugsėjo pabaigoje. Rinkos reakcija buvo žaibiška ir brutali – kai kurių markių pardavimai krito daugiau nei 60 proc.

Pavyzdžiui, „Ford“ koncernas skelbia, kad jo elektromobilių pardavimai spalį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, krito apie 25 proc. (parduota 4 700 vnt.). Tuo pat metu vidaus degimo varikliais varomų „Ford“ modelių pardavimai augo 3,4 proc. (153 400 vnt.).

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Dar dramatiškesnė situacija Pietų Korėjos gamintojų stovykloje. „Hyundai Ioniq 5“ pardavimai JAV rinkoje susitraukė apie 63 proc. (parduota apie 1 600 vnt.), o „Kia“ flagmano EV9 pardavimai krito beveik dviem trečdaliais (parduoti vos 666 vnt.).

Vienintelė „Tesla“ šiuo metu nepraneša apie nuosmukį, tačiau tai – statistinė apgaulė. Bendrovė rezultatus skelbia ne kiekvieną mėnesį, o kas ketvirtį, o praėjęs ketvirtis buvo rekordinis būtent todėl, kad pirkėjai skubėjo įsigyti automobilius dar prieš subsidijos panaikinimą.

Šie pokyčiai statistikoje aiškiai parodė, kad 7 500 dolerių lengvata buvo ne menkas priedas, o fundamentalus veiksnys, lėmęs apsisprendimą pirkti elektromobilį.

Dabar gamintojai ir pardavėjai bando patys kompensuoti šį praradimą, siūlydami nuolaidas ir patrauklias lizingo sąlygas, tačiau tai kartu skausmingai veikia jų pelno maržas. 

Staigus subsidijų nutraukimas kartu sukėlė ir aršias diskusijas. Kritikai teigia, kad toks staigus sprendimas buvo neapgalvotas ir gamintojai nespėjo jam pasiruošti.

Automobilių pramonė investicijas į gamybos pajėgumus ir įkrovimo tinklą planuoja dešimtmečiams į priekį, o ne mėnesiams. Tuo tarpu subsidijų oponentai atkerta, kad būtent ši parama iškreipė rinką ir dirbtinai išpūtė paklausą, kuri dabar grįžta į realias vėžes.

