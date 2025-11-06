„Porsche“ plečia modelių gamą: pristatytas sportiškiausias „Macan“ serijos modelis

Šis modelis ne tik perima istorinį GTS akronimą į elektromobilių erą, bet ir žada naujus standartus segmente dėl patobulintos pneumatinės pakabos, galingiausio variklio ir specialaus „Track Mode“ režimo.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Nuo pat 1963-iųjų ir „904 Carrera GTS“ modelio, trys raidės GTS „Porsche“ pasaulyje turi milžinišką reikšmę. Šįkart legendinis vardas suteikiamas visiškai elektriniam „Macan“, – teigia „Porsche Lietuva“ vadovė Rasa Klimavičiūtė.
Iki 200 km/val. – per 13,3 sekundės
Naujasis „Macan GTS“ aprūpintas galingiausiu galinės ašies elektros varikliu visoje modelių serijoje. Bendra sistemos galia siekia 380 kW (516 AG), o aktyvavus „Launch Control“ funkciją, ji trumpam padidinama iki 420 kW (571 AG).
Maksimalus sukimo momentas siekia įspūdingą 955 Nm. Tai leidžia šeimyniniam visureigiui nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 3,8 sekundės, o 200 km/val. greitį pasiekti per 13,3 sekundės.
100 kWh talpos baterija (pagal WLTP) leidžia nuvažiuoti iki 586 km, o 800V architektūra užtikrina 270 kW įkrovimo galią – bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti per 21 minutę.
Specialiai GTS modeliui skirtas „Sport Chrono“ paketas su „Track Mode“ režimu optimizuoja baterijos aušinimą, leisdamas išlaikyti stabilią galią net ir važiuojant lenktynių trasoje.
„Macan GTS“ standartinėje įrangoje turi specialiai jam pritaikytą sportinę pneumatinę pakabą su „Porsche Active Suspension Management“ (PASM) sistema.
Palyginti su kitais modeliais, GTS pakaba yra 10 mm žemesnė. Kartu su specialiai suderintais amortizatoriais ir stabilizatoriais tai užtikrina išskirtinį manevringumą.
Be to, standartinėje įrangoje esanti „Porsche Torque Vectoring Plus“ (PTV Plus) sistema su elektroniniu diferencialo užraktu pagerina valdymą posūkiuose.
Išskirtinis dizainas
Vizualiai „Macan GTS“ atpažįstamas iš gausios juodos spalvos apdailos. Priekiniai „Matrix LED“ žibintai ir galiniai žibintai yra tamsinti, o įvairūs kėbulo elementai – intarpai, šoninės juostos, ratų arkų apdaila ir galinis spoileris – nudažyti juodai. Standartiškai montuojami 21 colio „Macan Design“ ratlankiai, nudažyti „Anthracite Grey“ spalva.
Interjere dominuoja „Race-Tex“ medžiagos apmušalai, dengiantys vairą, centrinę konsolę ir sportines sėdynes. Pirmą kartą elektriniame „Macan“ siūlomas ir specialus „GTS“ interjero paketas, leidžiantis derinti išorės ir vidaus spalvas.
Modelis taip pat aprūpintas naujausiomis technologijomis: skaitmeninio rakto funkcija (leidžiančia naudoti išmanųjį telefoną), patobulintu parkavimo asistentu ir dirbtinio intelekto valdomu „Voice Pilot“ asistentu.
Naujuosius „Macan GTS“ galima užsisakyti jau dabar. Modelio kaina Lietuvoje prasideda nuo 106 082 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!