Kas dešimtas įkrovimo bandymas – nesėkmingas: naujas tyrimas atskleidė tikrąsias elektromobilių bėdas

Ataskaita rodo, kad nors situacija per pastaruosius dvejus metus pagerėjo, problemų vis dar gausu. Nė vienas iš dešimties pagrindinių gamintojų (įskaitant „Tesla“, „Volkswagen“, „Mercedes-Benz“, „Ford“, „Geely“ ir „Hyundai/Kia“) nesugebėjo surinkti daugiau nei 76 balų iš 100.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Didžiausia problema – išsikrovęs akumuliatorius
Tyrimas atskleidė kur kas rimtesnę problemą nei tik įkrovimo stotelėje sugaištas laikas. Nors situacijų, kai įkrovimas nutrūksta jau prasidėjus procesui, sumažėjo, didžiausiu galvos skausmu išlieka nesėkmingas įkrovimo inicijavimas.
Dažnai sutrinka automobilio ir stotelės „susikalbėjimas“ autorizacijos metu. Jei šis procesas užtrunka ilgiau nei minutę, sistema neretai atmeta bandymą.
Tačiau pati pavojingiausia situacija kyla po nesėkmingo bandymo. Paaiškėjo, kad kai kurie elektromobilių modeliai vis bando jungtis prie stotelės iš naujo.
Šie nuolatiniai bandymai gali visiškai išsekinti mažąjį 12 voltų akumuliatorių. Jei šis akumuliatorius „miršta“, automobilis tampa visiškai nevaldomas.
Jo nebegalima „užvesti“, atidaryti durų ar pajudinti iš vietos, net jei pagrindinė traukos baterija yra pilna. Vairuotojas lieka įstrigęs prie neveikiančios stotelės ir yra priverstas kviesti techninę pagalbą.
Prasta komunikacija ir painiava
Tyrimas taip pat išryškino ir prastą gamintojų komunikaciją. Paaiškėjo, kad net penki iš dešimties tirtų gamintojų aklai pasitiki stotelės pateikiamais įtampos duomenimis, patys jų netikrindami. Tai gali sukelti papildomą įtampą automobilio komponentams.
Be to, kai procesas sutrinka, vairuotojas dažnai negauna jokio aiškaus pranešimo apie klaidą. Lieka neaišku, ar kalta stotelė, ar automobilis. Ne visi modeliai leidžia nutraukti įkrovimą iš salono, todėl vairuotojas yra priverstas eiti prie pačios stotelės.
Vis dėlto, yra ir teigiamų pokyčių. Dauguma (7 iš 10) automobilių jau palaiko aukštesnius duomenų saugumo standartus. Be to, visi modeliai blokuoja pavarą, kai yra prijungtas laidas. Nors techniškai daugelis platformų jau yra pasirengusios dvikrypčiam įkrovimui (V2G), kol kas trūksta vieningo standarto, leisiančio tai naudoti praktiškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!