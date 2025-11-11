 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Streetview“ sistemoje matote savo užpakalį? „Google“ jums skolinga tūkstančius eurų

2025-11-11 13:01
2025-11-11 13:01

„Google“ argumentai, kad „Street View“ automatiškai paslepia visus veidus, Argentinos teismo neįtikino. Vyras, kurį „Google“ automobilis nufotografavo prie jo namų jam esant apsinuoginusiam, sėkmingai prisiteisė tūkstantinę kompensaciją už privatumo pažeidimą.

0

Incidentas įvyko, kai „Google Street View“ automobilis, fiksuodamas vaizdus, užfiksavo argentinietį jo namo kieme su nuleistomis kelnėmis. Šie vaizdai greitai išplito internete.

Nors „Google“ politika numato automatinį veidų paslėpimą, šiuo atveju tai nepadėjo. Vyras teisme teigė, kad kaimynai ir kolegos jį lengvai atpažino iš matomo namo adreso ir pačios situacijos. Dėl šios priežasties jis esą daugelį metų kentė pašaipas, kurios sukėlė socialinių problemų ir gėdos jausmą.

Technologijų milžinė bandė gintis, teigdama, kad jų taisyklės reikalauja slėpti tik veidus. Tačiau teismas stojo ieškovo pusėn.

Teisėjas konstatavo, kad „Google“ pažeidė vyro privatumą. Sprendime pabrėžiama, kad kompanija privalėjo suprasti, jog apsauga reikalinga ne tik veidams, bet ir kitoms intymioms kūno dalims. Teismo nuomone, „Google“ privalėjo šiuos vaizdus užtušuoti arba apskritai jų nepublikuoti.

Rezultatas – „Google“ įpareigota sumokėti vyrui kompensaciją, siekiančią apie 11 000 eurų. Tikėtina, kad po šio precedento „Google“ bus priversta atidžiau peržiūrėti savo automatinio turinio filtravimo algoritmus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

