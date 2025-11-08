Vairuotojų įpročiai, kurie tyliai žudo pavarų dėžę: klaidos, kainuojančios tūkstančius

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.
Atbulinės pavaros jungimas automobiliui dar judant į priekį
Vairuojant modernų automobilį tai padaryti sunku, tačiau jam riedant į priekį, atbulinę pavarą dažnai pavyksta „įmušti“. Tai yra kritinė klaida. Pavarų dėžės krumpliaračiai ir sinchronizatoriai nėra skirti atlaikyti jėgų, veikiančių visiškai priešinga kryptimi.
Kiekvienas toks veiksmas padidina apkrovas mechanizmams ir ilgainiui baigiasi jų pažeidimu.
Rankos laikymas ant pavarų svirties
Tai itin populiarus įprotis, ypač stovint mieste spūstyse. Atrodo patogu, tačiau net ir lengvas, vairuotojui nejuntamas spaudimas per svirtį perduoda nuolatinę apkrovą pavarų dėžės mechanizmams – sinchronizatoriams, guoliams ir šakutėms.
Ilgainiui tai sukelia spartų jų dilimą, dėl ko pavaros pradeda jungtis sunkiau, stringa, o galiausiai gali prireikti rimto remonto.
Kojos laikymas ant sankabos pedalo
Tai dažna pradedančiųjų vairuotojų klaida. Nors atrodo, kad pedalo nespaudžiame, o tik laikome ant jo pėdą, vien kojos svorio dažnai pakanka, kad sankabos diskas būtų šiek tiek atleistas nuo smagračio.
Dėl to sankaba pradeda nepastebimai praslysti, kaisti ir dilti. Taip elgiantis, sankabos diską galima „sudeginti“ vos per kelis tūkstančius kilometrų.
Agresyvus pavarų žeminimas
Nors pavarų žeminimas, pavyzdžiui, stabdant varikliu (taip tausojami stabdžiai) ar ruošiantis lenkimui, yra normali praktika, tai reikia daryti teisingai.
Griežtai negalima pavarų žeminti staigiai, esant aukštiems variklio sūkiams. Toks veiksmas sukelia didžiules apkrovas sinchronizatoriams, sankabai ir net pačiam varikliui. Pavaras žeminti reikia ramiai, palaukus, kol variklio sūkiai nukris iki tinkamos ribos.
Rankinio stovėjimo stabdžio ignoravimas (ypač statant įkalnėje)
Dažnas įprotis palikti automobilį įjungus pavarą yra geras, bet tik kaip papildoma saugumo priemonė. Didžiausia klaida – leisti vien pavarų dėžės krumpliaračiams (mechaninėje dėžėje) ar stovėjimo fiksatoriui (automatinėje pavarų dėžėje) išlaikyti visą automobilio svorį. Toks elgesys nedaro didelio poveikio, jeigu automobilis paliekamas lygioje vietoje, tačiau įkalnėje toks elgesys yra rizikingas.
Teisinga seka yra tokia: pirmiausia tvirtai užtraukti (arba įjungti) rankinį (ar elektroninį) stovėjimo stabdį, kad jis laikytų automobilio svorį, atleisti stabdžio pedalą, įsitikinti, kad automobilis nejuda, ir tik tada įjungti pavarą ar P režimą.
