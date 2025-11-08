 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Vairuotojų įpročiai, kurie tyliai žudo pavarų dėžę: klaidos, kainuojančios tūkstančius

2025-11-08 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 17:00

Net ir pati patikimiausia automobilio pavarų dėžė nėra amžina, o jos tarnavimo laiką dažnai sutrumpina ne gamyklinis brokas, o patys vairuotojai, kurie net nesuvokdami darantys žalą. Nors vairavimo kursuose mokoma teisingų pagrindų, kasdienėje praktikoje įgyjami žalingi įpročiai, kurie pamažu, bet užtikrintai artina brangų remontą. 

Mechaninė pavarų dėžė (nuotr. gamintojo)

Net i pati patikimiausia automobilio pavarų dėžė nėra amžina, o jos tarnavimo laiką dažnai sutrumpina ne gamyklinis brokas, o patys vairuotojai, kurie net nesuvokdami darantys žalą. Nors vairavimo kursuose mokoma teisingų pagrindų, kasdienėje praktikoje įgyjami žalingi įpročiai, kurie pamažu, bet užtikrintai artina brangų remontą. 

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.

Atbulinės pavaros jungimas automobiliui dar judant į priekį

Vairuojant modernų automobilį tai padaryti sunku, tačiau jam riedant į priekį, atbulinę pavarą dažnai pavyksta „įmušti“. Tai yra kritinė klaida. Pavarų dėžės krumpliaračiai ir sinchronizatoriai nėra skirti atlaikyti jėgų, veikiančių visiškai priešinga kryptimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvienas toks veiksmas padidina apkrovas mechanizmams ir ilgainiui baigiasi jų pažeidimu.

Rankos laikymas ant pavarų svirties

Tai itin populiarus įprotis, ypač stovint mieste spūstyse. Atrodo patogu, tačiau net ir lengvas, vairuotojui nejuntamas spaudimas per svirtį perduoda nuolatinę apkrovą pavarų dėžės mechanizmams – sinchronizatoriams, guoliams ir šakutėms.

Ilgainiui tai sukelia spartų jų dilimą, dėl ko pavaros pradeda jungtis sunkiau, stringa, o galiausiai gali prireikti rimto remonto.

Kojos laikymas ant sankabos pedalo

Tai dažna pradedančiųjų vairuotojų klaida. Nors atrodo, kad pedalo nespaudžiame, o tik laikome ant jo pėdą, vien kojos svorio dažnai pakanka, kad sankabos diskas būtų šiek tiek atleistas nuo smagračio.

Dėl to sankaba pradeda nepastebimai praslysti, kaisti ir dilti. Taip elgiantis, sankabos diską galima „sudeginti“ vos per kelis tūkstančius kilometrų.

Agresyvus pavarų žeminimas

Nors pavarų žeminimas, pavyzdžiui, stabdant varikliu (taip tausojami stabdžiai) ar ruošiantis lenkimui, yra normali praktika, tai reikia daryti teisingai.

Griežtai negalima pavarų žeminti staigiai, esant aukštiems variklio sūkiams. Toks veiksmas sukelia didžiules apkrovas sinchronizatoriams, sankabai ir net pačiam varikliui. Pavaras žeminti reikia ramiai, palaukus, kol variklio sūkiai nukris iki tinkamos ribos.

Rankinio stovėjimo stabdžio ignoravimas (ypač statant įkalnėje)

Dažnas įprotis palikti automobilį įjungus pavarą yra geras, bet tik kaip papildoma saugumo priemonė. Didžiausia klaida – leisti vien pavarų dėžės krumpliaračiams (mechaninėje dėžėje) ar stovėjimo fiksatoriui (automatinėje pavarų dėžėje) išlaikyti visą automobilio svorį. Toks elgesys nedaro didelio poveikio, jeigu automobilis paliekamas lygioje vietoje, tačiau įkalnėje toks elgesys yra rizikingas. 

Teisinga seka yra tokia: pirmiausia tvirtai užtraukti (arba įjungti) rankinį (ar elektroninį) stovėjimo stabdį, kad jis laikytų automobilio svorį, atleisti stabdžio pedalą, įsitikinti, kad automobilis nejuda, ir tik tada įjungti pavarą ar P režimą.

