Vyrų intymias zonas depiliuojanti Kristina atskleidė, kas vyksta jos kabinete: „Klausia, ar bus laiminga pabaiga“

Apie vyrų bikini zonos depiliaciją ir įdomiausius atvejus darbe naujienų portalui tv3.lt prakalbo depiliacijos meistrė, „Sugar Man“ studijos įkūrėja Kristina.
Ji pasidalijo ne tik savo šio darbo pasirinkimu, tačiau taip pat atskleidė, kokių baimių lydimi vyrai atvyksta į bikini zonos depiliaciją.
Atrado savo nišą
Kaip pasakojo Kristina, iš pat pradžių jos karjeros kelią apėmė tik depiliacija moterims. Vis tik vėliau, susidūrus su klientais vyrais, ji pastebėjo, kad rinkoje trūksta vyrams skirtų depiliacijos meistrų.
„Kartas nuo karto ateidavo vyrai ir iš jų supratau, kad labai sunku surasti depiliacijos meistrą, kuris depiliuotų tik vyrus.
Vyrai visada guodžiasi, kad reikia skambinti į kelis salonus siekiant surasti meistrą, kuris atliktų krūtinės depiliaciją, kojų depiliaciją, o apie bikini net nėra kalbų – apskritai labai sunku“, – problema rinkoje dalijosi ji.
Kadangi Kristinai nauji išbandymai nebuvo baisūs – ji nusprendė patapti viena iš meistrių, kurios atlieka depiliaciją vyrams.
Šiuo metu ji skaičiuoja jau penkis metus depiliacijoje ir vis tobulina savo žinias. Meistrė aiškino, kad retai kada kas susimąsto, jog ne tik moterys nori būti gražios.
„Šiuo metu esu atsisakiusi moterų, nes jų laukia visi salonai. Priimu tik vyrus. Niekas negalvoja, kad vyrai taip pat nori būti gražūs.
Kaip moterys skutasi ir atėjo laikas, kai jos pajuto depiliacijos skonį, tai ir vyrai skutasi, tad kodėl jiems neatėjus į depiliaciją ir pamiršus visus skutimusis, niežėjimus“, – aiškino ji.
Pagrindinės vyrų atėjimo priežastys
Pasiteiravus meistrės Kristinos apie vyrų atėjimo į depiliaciją motyvus, ji tikino, kad būna įvairių.
Pirmiausia pašnekovė įvardijo praktinius aspektus, kuriais depiliacija vyrams labiau patinka nei tradicinis skutimasis.
„Iš tikrųjų, visi vyrai skutasi, o skutantis susiduria su įsipjovimų problemomis, niežėjimais, alergijomis, plaukų įaugimais.
Tai didelė problema, o po depiliacijų nėra nei įaugimų, nei niežėjimų ir mažėja plaukų kiekis“, – atskleidė pašnekovė.
Kristina pridėjo, kad taip pat yra dar pora pagrindinių priežasčių, kodėl vyrai ateina. Pasak jos, tai – higiena bei estetika.
„Vyrai ateina dėl higienos. Taip pat manau, kad tiek vyrai, tiek moterys atkeliauja dėl geresnio sekso, nes po depiliacijos jis malonesnis. Tad dabar seksas prasideda nuo kito galo“, – juokavo meistrė.
Didžiausia vyrų baimė – erekcija
Pasiteiravus Kristinos apie tai, su kokiomis didžiausiomis baimėmis pas ją į depiliaciją ateina vyrai, ji pateikė kelias iš jų.
Pasak jos, pati didžiausia vyrų baimė yra ta, kad atėjus pas meistrę į kabinetą bus erekcija.
„Pati pagrindinė vyrų baimė yra dėl erekcijos. Atrodo, kad jie kaip ir nori pabandyti depiliaciją, bet galvoja, kad bus erekcija, meistras išsigąs, ką jis pagalvos.
Kartais taip nutinka ir tu net nesuvoki, kad taip atsitiko. Čia yra normalus dalykas. Erekcija atsiranda tik iki kol atsigula ant kušetės. Kai prasideda depiliacija, tada ji baigiasi“, – šyptelėjo ji.
Taip pat, anot meistrės, dažnai vyrai atkeliauja bijodami skausmo arba nesijausdami komfortabiliai, kuomet reikia nusirengti.
„Daug kas sako, kad nemalonu nusirengti prieš svetimą moterį, juk atsiskleidi visame kame. Labiausiai jaudinasi vedę vyrai, sako, kad jausmas yra žiauriai nejaukus, kai 20 metų rengeisi vienai moteriai, o dabar reikia prieš meistrę nusirengti.
Vis tik taip būna tik per pirmą depiliaciją, po to jau kitaip. Mes daug kalbamės, juokiamės, jie pamiršta, kad yra depiliacijoje“, – teigė ji.
Nė vienas nepabėgo
Kristina taip pat prabilo apie tai, kad vyrai kuo puikiausiai toleruoja depiliacijoje patiriamą skausmą.
Pasak jos, ne iš vieno vyro jai teko išgirsti, kad moterys mano, jog jie neiškentės procedūros, tačiau tai – netiesa.
„Aš gal moku dantį užkalbėti, nes kuo daugiau šneki, tuo mažiau skauda. Kartais moterys, siųsdamos vyrus į depiliacijas, sako, kad jie išeis, neatlaikys, nes jie vyrai, o čia tik mes, moterys, ištveriame.
Puikiausiai vyrai atlaiko, dar nesu susidūrusi su pabėgusiu, neatlaikiusiu depiliacijos vyru“, – sakė Kristina.
Pasak jos, jeigu klientui depiliacijos metu labai skauda, tuomet ji stengiasi depiliuoti po mažesnį plotą, mat taip skausmą toleruoti lengviau.
Ji pridėjo, kad vyrai – geri klientai. Į depiliacijos procedūras jie sugrįžta netgi nepaisant sezoniškumo.
„Vyrai, lyginant su moterimis, yra patys lojaliausi klientai. Jeigu jau jie pradėjo eiti, tai jiems nėra sezonų. Moterys dažniau vasaromis darosi, o žiemai nereikia. Vyrams – ne, jeigu pradėjo, tai ir lankys“, – sakė ji.
Klientai prašo „laimingų pabaigų“
Pokalbio metu Kristina taip pat atskleidė, kad yra ne kartą sulaukusi žinučių ar skambučių iš vyrų, kurie teiravosi, ar po procedūros gali tikėtis „laimingos pabaigos“.
„Daug kas nori „laimingos pabaigos“. Klausia, ar čia tokia bus. Aš visada sakau, kad ateikit, parodysiu, kur čia ta „laiminga pabaiga“.
Vyrai taip pat labai dažnai skambina ir klausia, ar depiliacijos metu galima pasimasturbuoti“, – apie darbo ypatumus pasakojo pašnekovė.
Meistrė taip pat pasidalijo viena iš situacijų, kurios metu teko netgi išvyti klientą iš procedūros. Šis klientas ne tik žodine forma, tačiau ir veiksmais parodė savo „laimingos pabaigos“ poreikį.
„Ačiū dievui, kad visi vyrai ateina normalūs, nėra kažkokių neįprastų. Tik vienas atvejis yra buvęs, kai esu klientą išvariusi iš studijos beveik nuogą.
Jis bandė procedūros metu paimti savo penį ir pasimasturbuoti, tada aš jį nuvariau nuo stalo, bet jis nuogas, tik su apatiniais, vis tiek bandė masturbuotis. Tada atidariau duris ir išstūmiau jį į ten, kur daro manikiūrus, pedikiūrus.
Aš esu linksma, bet kai reikia, esu labai griežta. Pas mane yra svarbi taisyklė – rankos už galvos ir gulime, kai atliekama procedūra“, – paaiškino ir baigė pokalbį ji.
