Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus gyvenime – ypatinga proga

Su gimtadieniu jį jautriai socialiniuose tinkluose pasveikino žmona. Įrašu iš Instagram ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sveikino vyrą
Prie judviejų nuotraukų Ilka meiliai ir šmaikščiai rašė:
„Su gimtadieniu, mano meile!
Ačiū Tau, kad esi su manim šiam gyvenimo kely! Linkiu tau ir toliau gyventi sveikai ir būti teigiamu pavyzdžiu kitiems!
Tu esi geriausias vyras ir nuostabiausias tėtis, mylime tave! Yra trys žmogaus amžiaus grupės: jaunystė, pilnametystė ir amžius, kai „Tu atrodai įspūdingai“. Vienai iš tų grupių priklausai Tu. Kuriai? Išsirink!“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai pora paskelbė džiugią naujieną: šeima laukia į pasaulį ateisiančio antrojo vaikelio.
