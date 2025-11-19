 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus gyvenime – ypatinga proga

2025-11-19 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:25

Lapkričio 18-ąją Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus šeimoje praūžė ypatinga diena. Šią dieną žinomas kultūristas šventė savo gimtadienį.

Lapkričio 18-ąją Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus šeimoje praūžė ypatinga diena. Šią dieną žinomas kultūristas šventė savo gimtadienį.

REKLAMA
2

Su gimtadieniu jį jautriai socialiniuose tinkluose pasveikino žmona. Įrašu iš Instagram ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius

Sveikino vyrą

Prie judviejų nuotraukų Ilka meiliai ir šmaikščiai rašė:

„Su gimtadieniu, mano meile!

Ačiū Tau, kad esi su manim šiam gyvenimo kely! Linkiu tau ir toliau gyventi sveikai ir būti teigiamu pavyzdžiu kitiems!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tu esi geriausias vyras ir nuostabiausias tėtis, mylime tave! Yra trys žmogaus amžiaus grupės: jaunystė, pilnametystė ir amžius, kai „Tu atrodai įspūdingai“. Vienai iš tų grupių priklausai Tu. Kuriai? Išsirink!“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai pora paskelbė džiugią naujieną: šeima laukia į pasaulį ateisiančio antrojo vaikelio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų