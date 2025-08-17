Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Andrius Pauliukevičius ir Ilka Adams pranešė džiugią naujieną: pasidalijo ir jaukiais šeimos kadrais

2025-08-17 15:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 15:13

Rugpjūčio 17-ają garsios poros Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus sekėjai sulaukė malonios žinios – pora pranešė besilaukianti dar vieno vaikelio. Kartu ji pasidalijo ir gražiomis šeimos nuotraukomis iš fotosesijos.

Ilka Adams, Andrius Pauliukevičius (nuotr. TV3, asm. archyvo)

Rugpjūčio 17-ają garsios poros Ilkos Adams ir Andriaus Pauliukevičiaus sekėjai sulaukė malonios žinios – pora pranešė besilaukianti dar vieno vaikelio. Kartu ji pasidalijo ir gražiomis šeimos nuotraukomis iš fotosesijos.

2

Šia džiugią naujieną Ilka paskelbė socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukoje užfiksuotas mielas momentas, kai nepriekaištingai atrodančios Ilkos pilvuką laiko vyras Andrius. Prie jų taip pat linksmai pozuoja ir jų pirmagimė dukra Adriana.

Prie jaukių šeimos nuotraukų ji rašė: „Mūsų šeima auga“.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmosios atžalos pora susilaukė prieš penkis metus balandžio 21 d. Apie tai Ilka pranešė savo Facebook paskyroje.

Ji rašė: „9 mėnesiai pilve. Lygiai prieš savaitę prasidėjo sąrėmiai. Mūsų mergaitė gimė balandžio 21 d. – 12:01. Svoris 3,8kg; 56cm".

Laimingoji pora dukrelei suteikė dvigubą vardą ir pavadino ją Adriana Estelle.

