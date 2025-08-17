Andrius Pauliukevičius ir Ilka Adams pranešė džiugią naujieną: pasidalijo ir jaukiais šeimos kadrais

Šia džiugią naujieną Ilka paskelbė socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nuotraukoje užfiksuotas mielas momentas, kai nepriekaištingai atrodančios Ilkos pilvuką laiko vyras Andrius. Prie jų taip pat linksmai pozuoja ir jų pirmagimė dukra Adriana.
Prie jaukių šeimos nuotraukų ji rašė: „Mūsų šeima auga“.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmosios atžalos pora susilaukė prieš penkis metus balandžio 21 d. Apie tai Ilka pranešė savo Facebook paskyroje.
Ji rašė: „9 mėnesiai pilve. Lygiai prieš savaitę prasidėjo sąrėmiai. Mūsų mergaitė gimė balandžio 21 d. – 12:01. Svoris 3,8kg; 56cm".
Laimingoji pora dukrelei suteikė dvigubą vardą ir pavadino ją Adriana Estelle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!