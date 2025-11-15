 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gimę šiomis dienomis pritraukia neeilinę sėkmę: sužinokite, ar tai jūs

2025-11-15 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 19:20

Ar kada susimąstėte, kodėl kai kuriems žmonėms gyvenime viskas tarsi klostosi savaime? Jie sutinka tinkamus žmones, jiems pasiseka karjeroje, o galimybės atrodo pačios krenta į rankas. Numerologijos ekspertai teigia, kad tam įtakos gali turėti ne tik asmeninės savybės ar pastangos, bet ir gimimo data.

Moteris (nuotr. 123rf.com)

0

Anot jų, tam tikros dienos turi ypatingą energetinį krūvį, kuris žmogui suteikia natūralaus magnetizmo, sėkmės pojūtį ir gebėjimą lengvai pritraukti tai, ko jis trokšta. Šių datų atstovai dažnai nesąmoningai pasirenka tinkamus kelius, nes jų intuicija ir vidinė jėga veda sėkmės link.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patikrinkite, ar jūsų gimimo diena yra šiame sąraše – galbūt ir jūs priklausote tiems, kuriems gyvenimas šypsosi dažniau, rašoma parade.com.

Gimusieji 3 dieną – kūrybos ir džiaugsmo magnetai

Žmonės, gimę bet kurio mėnesio 3 dieną, pasižymi išskirtiniu kūrybiškumu ir gebėjimu skleisti pozityvumą. Jie – natūralūs komunikatoriai, idėjų generatoriai ir dažnai linksmiausi kompanijos žmonės.

Pasak numerologų, juos valdo Jupiteris – sėkmės planeta, todėl tokie asmenys tarsi spinduliuoja optimizmą ir įkvepia aplinkinius savo mintimis bei entuziazmu.

„Jie natūraliai skleidžia džiaugsmą ir pozityvumą, todėl yra minčių, saviraiškos ir bendravimo lyderiai“, – aiškina ekspertai.

Šią dieną gimę žmonės dažnai pritraukia sėkmę ne per sunkų darbą, o per kūrybinius impulsus, bendravimą ir gerą nuotaiką.

8 diena – ambicijos, turtai ir sėkmė

Gimimas 8 dieną numerologijoje laikomas itin palankiu ženklu. Tai skaičius, siejamas su autoritetu, gausa ir materialine sėkme.

„Numerologai šį skaičių sieja su sėkme, autoritetu, turtais ir gausa, atnešdami atlygį per natūralią savikontrolę ir ambicingą siekį“, – teigiama ekspertų įžvalgose.

Tokie žmonės dažniausiai yra praktiški, ambicingi ir žino, ko nori. Jie nebijo atsakomybės ir dažnai pasiekia aukštas pareigas, ypač srityse, kur reikia strateginio mąstymo.

Jų stiprybė – gebėjimas paversti idėjas apčiuopiamais rezultatais, todėl 8 dieną gimę žmonės dažnai tampa vadovais ar verslininkais.

11 diena – dvasinio įžvalgumo dovana

Gimusieji 11 dieną laikomi ypatingais, nes šis skaičius numerologijoje vadinamas meistrišku. Jis simbolizuoja dvasingumą, intuiciją ir gilų ryšį su aukštesnėmis jėgomis.

„Giliai susitelkę į intuityvius gebėjimus ir intelektualinę išmintį, jie sąmoningai siekia tikslo“, – teigia numerologai.

Šie žmonės dažnai jaučia stiprų pašaukimą padėti kitiems, siekti tiesos ir įkvėpti. Jų gyvenimo kelias gali būti ne visada lengvas, bet jie turi įgimtą gebėjimą išlaikyti tikėjimą net sunkiausiose situacijose.

Jie spinduliuoja viltį ir turi vidinį kompasą, vedantį juos link aukštesnio tikslo – todėl aplinkiniai dažnai juos laiko šviesuliais.

22 diena – gimę kurti didelius darbus

22 dieną gimę žmonės turi vieną galingiausių numerologijos skaičių – vadinamąjį meistrų statytojų skaičių. Tai žmonės, galintys paversti idėjas realybe ir įgyvendinti net didžiausius planus.

„Turėdami strateginius planus, atsakomybę ir įsipareigojimą savo aukščiausiai savivertei bei potencialui, jie įsikūnijo su aiškiu tikslu“, – sako ekspertai.

Tokie žmonės dažnai turi aiškią gyvenimo viziją ir nebijo imtis atsakomybės už kitus. Jie mato sprendimus ten, kur kiti mato problemas, ir drąsiai siekia savo tikslų.

Šie asmenys – tarsi tiltų statytojai tarp svajonių ir realybės, gebantys paversti kliūtis sėkmės svertais.

Nors numerologija – ne mokslas, o simbolinė sistema, daugelis žmonių pripažįsta, kad tam tikros dienos iš tiesų atneša ypatingos energijos.

Ar jūsų gimimo data – viena iš tų, kurios traukia sėkmę? Galbūt jūsų stiprybė slypi būtent ten – skaičiuose, kurie lydi jus nuo pat pirmos gyvenimo dienos.

