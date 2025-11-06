Svarbia proga – jautrūs Andriaus Rimiškio žodžiai

Sveikinimu A. Rimiškis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Jautrūs žodžiai
„Su Gimtadieniu, mano Žmogau! Tikrumas, Šiluma ir Begalinis Gerumas – Viskas Tavyje!
Dar vieni nuostabūs metai, paryškino Tavo Gyvenimą! Džiaugiuosi! Didžiuojuosi! Myliu!“ – rašė vyras.
Naujos patirtys
Kaip portalui tv3.lt pasakojo atlikėjo žmona, metai buvo kupini naujų patirčių ir augimo etapų.
Vaida Rimiškienė taip pat atvirai prakalbo apie išmoktas pamokas, gimimo dieną ir šeimos pagausėjimą.
Lapkričio 5-ąją moteris pasakojo, kad jokios šventės neorganizuos, o dieną paminės kartu su vyru.
„Su Andriumi gimtadienį paminėsime simboliškai – išvyksime porai dienų į SPA, tiesiog pabūti dviese, atsipalaiduoti ir pailsėti nuo kasdienės rutinos. Esame vieningos nuomonės, jog sau didelių ir sureikšmintų gimtadienių švenčių nedarysime. Gal „apvalius“ jubiliejus ir suruošime. Dabar labai džiugu ir gera gimtadienius organizuoti ir rengti dukroms“, – pasakojo ji.
Baigdama pokalbį apie gimimo dieną ir prabėgusius metus, Vaida atskleidė, ko sau palinkėtų ateinantiems metas: „Palinkėčiau sau sustoti akimirkoms ir pasidžiaugti tuo ką jau turiu. Padėkoti gyvenimui už patirtis, už dar vienus gražius ir įsimintinus metus – ir drąsiai sutikti viską, ką atneš kiti.“
