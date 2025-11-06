 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Svarbia proga – jautrūs Andriaus Rimiškio žodžiai

2025-11-06 14:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 14:22

Lapkričio 5-ąją atlikėjo Andriaus Rimiškio žmona Vaida Rimiškienė minėjo svarbią progą – gimimo dieną. Jausmingais žodžiais žmoną pasveikino ir atlikėjas. 

Andrius Rimiškis ir Vaida Rimiškienė (Nuotr. Santa Matulionė, asmeninis archyvas)
8

Lapkričio 5-ąją atlikėjo Andriaus Rimiškio žmona Vaida Rimiškienė minėjo svarbią progą – gimimo dieną. Jausmingais žodžiais žmoną pasveikino ir atlikėjas. 

REKLAMA
0

Sveikinimu A. Rimiškis pasidalijo socialiniuose tinkluose.

Vaida Rimiškienė ir Andrius Rimiškis su dukromis
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Rimiškienė ir Andrius Rimiškis su dukromis

Jautrūs žodžiai

„Su Gimtadieniu, mano Žmogau! Tikrumas, Šiluma ir Begalinis Gerumas – Viskas Tavyje!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar vieni nuostabūs metai, paryškino Tavo Gyvenimą! Džiaugiuosi! Didžiuojuosi! Myliu!“ – rašė vyras.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Andrius Rimiškis (@andriusrimiskis)

REKLAMA

Naujos patirtys

Kaip portalui tv3.lt pasakojo atlikėjo žmona, metai buvo kupini naujų patirčių ir augimo etapų.

Vaida Rimiškienė taip pat atvirai prakalbo apie išmoktas pamokas, gimimo dieną ir šeimos pagausėjimą.

Lapkričio 5-ąją moteris pasakojo, kad jokios šventės neorganizuos, o dieną paminės kartu su vyru.

„Su Andriumi gimtadienį paminėsime simboliškai – išvyksime porai dienų į SPA, tiesiog pabūti dviese, atsipalaiduoti ir pailsėti nuo kasdienės rutinos. Esame vieningos nuomonės, jog sau didelių ir sureikšmintų gimtadienių švenčių nedarysime. Gal „apvalius“ jubiliejus ir suruošime. Dabar labai džiugu ir gera gimtadienius organizuoti ir rengti dukroms“, – pasakojo ji.

Baigdama pokalbį apie gimimo dieną ir prabėgusius metus, Vaida atskleidė, ko sau palinkėtų ateinantiems metas: „Palinkėčiau sau sustoti akimirkoms ir pasidžiaugti tuo ką jau turiu. Padėkoti gyvenimui už patirtis, už dar vienus gražius ir įsimintinus metus – ir drąsiai sutikti viską, ką atneš kiti.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaida Rimiškienė ir Andrius Rimiškis su dukromis(nuotr. Santa Matulionė)
Andriaus Rimiškio žmona Vaida – apie iššūkių kupinus metus ir šeimos pagausėjimą: „Gyvenimas moka nustebinti“ (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų